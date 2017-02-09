مسئولان دروغ گفتند/ برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا مشکل داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید سیروس پورموسوی عصر امروز پس از پیروزی تیمش در برابر نفت آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: این پیروزی را به شرف بازیکنان خودم تقدیم می کنم چون آنها بدون اینکه در مدت اخیر ریالی پول دریافت کنند با تمام وجود بازی کردند و پیروز شدند.

وی افزود: ما باید با مردم صادق باشیم. بازیکنان استقلال خوزستان هفت ماه است که حقوق نگرفته اند و فقط وعده و وعید شنیده اند به همین دلیل با این شرایط بازی کردن در رقابت های آسیایی واقعا سخت است. من از مسئولان گلایه دارم آنها باید به تیم رسیدگی کنند.

پورموسوی بیان کرد: فقط استاندار خوزستان پشت ما ایستاده است. بسیاری از مسئولان قول حمایت دادند ولی وعده های آنها دروغ از آب درآمد. اگر استاندار حمایت نمی کرد معلوم نبود چه اتفاقی برای ما می افتاد.

سرمربی استقلال خوزستان گفت: شرایط ما به علت بی پولی خوب نیست و روزهای خوبی برای تیم متصور نیستم. هتل و شرکت های هواپیمایی از ما پول می خواهند و ما به چالش رسیده ایم. حتی بلیت برای بازی با پیکان رزرو کرده ایم ولی پول نداریم، بدهیم تا آنها را دریافت کنیم. اینها را می گویم که مردم بدانند مسئولان به ما وعده تو خالی داده اند.

پورموسوی بیان کرد: هفت تا هشت میلیارد تومان پول نیاز داریم تا بتوانیم در آسیا خوب ظاهر شویم. همین حالا که قرار است به عمان برویم آیا بازیکن نباید دو تا سه میلیون پول در اختیار خانواده اش قرار دهد ولی فعلا بازیکنان ما امکان این کار را ندارند.

وی در خصوص بازی با نفت آبادان نیز گفت: بازی دو نیمه کاملا متفاوت داشت. به علت فشار بالای حریف ما ۲۰ دقیقه بازی را از دست دادیم. یادمان باشد نفت در دو بازی اخبر خود گلی دریافت نکرده بود ولی ما امروز دروازه آنها را باز کردیم.

پورموسوی در خصوص آرش افشین نیز گفت: در امتیازاتی که کسب کرده ایم افشین نقش دارد ولی یادمان باشد که وی در نیم فصل نخست شرایط روحی بدی برایش ایجاد شد و زمان می برد به روزهای اوج برسد. هواداران باید از وی حمایت کنند تا او بتواند گلزنی هایش را آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز دو تیم خوزستانی استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با یک گل به سود آبی ها به پایان رسید.