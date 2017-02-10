محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی پیرامون پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن با بیان اینکه آیت الله هاشمی همواره به حضور در راهپیمایی های مختلف از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن توجه ویژه ای داشت، افزود: آیت الله همواره در راهپیمایی ۲۲ بهمن تحت هر شرایطی حضور می یافت.

وی اضافه کرد: آیت الله هاشمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن معمولا مسیر طولانی را در کنار مردم می پیمود و تاکید داشت که باید تحت هر شرایطی وحدت حفظ شود.

هاشمی تاکید کرد: آخرین وصیت آیت الله هاشمی حفاظت از نظام تحت هر شرایطی بود و امیدوارم شاهد این وحدت در میان مردم و مسئولان باشیم.