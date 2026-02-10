به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان با اشاره به اهمیت نگاه انسانی و خانواده‌محور به آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: همان‌گونه که در جلسات راهبردی مورد تأکید قرار گرفته، سرمایه اجتماعی پیش‌نیاز امنیت، توسعه و حکمرانی است و در صورتی که این سرمایه تضعیف شود، سایر دارایی‌ها و ظرفیت‌های کشور نیز ارزش و کارآمدی خود را از دست خواهند داد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی افزود: رهبر معظم انقلاب همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که مسئولان باید مسائل اجتماعی را به‌گونه‌ای ببینند که گویی این آسیب‌ها در خانواده خودشان رخ داده است؛ اگر فرزندی در خانواده دچار اعتیاد یا بزه شود، چه احساسی خواهیم داشت؟ ما مکلفیم همین میزان دغدغه و مسئولیت‌پذیری را نسبت به همه آحاد جامعه داشته باشیم و برای درمان این آسیب‌ها چاره‌جویی کنیم.

استاندار اصفهان در ادامه با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه‌های کلی و شعاری، پیشنهاد ایجاد یک ساختار رصدگر اجتماعی را مطرح کرد و گفت: برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی، کارگروه ویژه پایش مسائل اجتماعی استان ذیل این مجموعه تشکیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این کارگروه باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز افکارسنجی معتبر، نخبگان، صاحب‌نظران و نمایندگان جوانان استفاده شود تا گزارش‌هایی واقعی، شفاف و بدون سانسور از وضعیت اعتماد اجتماعی و نگاه مردم به مدیران و عملکرد دستگاه‌ها ارائه شود.

جمالی‌نژاد با مقایسه مدیریت پروژه‌های اجتماعی و عمرانی در استان اظهار کرد: در حال حاضر برای حدود یک هزار و ۷۰۰ پروژه نیمه‌تمام عمرانی استان، داشبورد مدیریتی مشخصی وجود دارد و پیشرفت فیزیکی آن‌ها تا رسیدن به نتیجه نهایی به‌طور دقیق پیگیری می‌شود؛ در حوزه مسائل اجتماعی نیز نباید به کلی‌گویی و تئوری‌پردازی بسنده کرد، بلکه هر موضوع اجتماعی باید مانند یک پروژه اجرایی، مرحله‌به‌مرحله و تا دستیابی به نتیجه ملموس دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: در جلسات آینده، مسائل اجتماعی به‌صورت مصداقی و موردی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا با رویکردی صادقانه، داده‌محور و عملیاتی، گره‌های ذهنی و آسیب‌های موجود در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی استان شناسایی و رفع شود.