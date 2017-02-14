  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۷

سازمان راهداری اعلام کرد؛

بارش برف و باران ۱۶ جاده را مسدود کرد

بارش برف و باران ۱۶ جاده را مسدود کرد

سازمان اهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد که بارش برف و باران مسیر ارتباطی ۱۶ جاده را مسدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، محورهای هراز/کندوان/زنجان – قزوین/ساری – کیاسر/رودبار - قلعه گنج/رودبار – کهنوج/ شاهرود – مجن/ شمشک – دیزین/رامیان - اولنگ – شاهرود/پونل – خلخال/ سروآباد – پاوه (محدوده گردنه تته) /گنجنامه – تویسرکان/سی سخت – پادنا/ نیکشهر – چاهان – زرآباد/ ایرانشهر – دامن/بستک – خمیر/بستک - چاه سرمه – بندرعباس به علت بارش برف و باران مسدود است.

 این سازمان از مردم درخواست کرد برای اطلاع از آخرین وضعیت راه ها به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه یا عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره ۱۴۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 3906736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها