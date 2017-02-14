بارش برف و باران ۱۶ جاده را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، محورهای هراز/کندوان/زنجان – قزوین/ساری – کیاسر/رودبار - قلعه گنج/رودبار – کهنوج/ شاهرود – مجن/ شمشک – دیزین/رامیان - اولنگ – شاهرود/پونل – خلخال/ سروآباد – پاوه (محدوده گردنه تته) /گنجنامه – تویسرکان/سی سخت – پادنا/ نیکشهر – چاهان – زرآباد/ ایرانشهر – دامن/بستک – خمیر/بستک - چاه سرمه – بندرعباس به علت بارش برف و باران مسدود است.

این سازمان از مردم درخواست کرد برای اطلاع از آخرین وضعیت راه ها به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه یا عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره ۱۴۱ تماس بگیرند.