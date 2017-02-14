به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله میرزایی عصر امروز در مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه صندوقهای بازنشستگی گفت: این نمایشگاه با تلاشهای مجموعه بزرگی از ۲۲ هلدینگ و ۴۰۰ بنگاه اقتصادی به پایان رسید تا ظرفیتهای این نمایشگاه به مخاطبان عرضه شود.
دبیر نمایشگاه صندوق های بازنشستگی با بیان اینکه طی دو روز برگزاری نمایشگاه اهالی کسب و کار، سازندگان، پیمانکاران و تامین کنندگان مالی حضور یافتند، افزود: قرار نیست صندوق های بازنشستگی جانشین بخش خصوصی باشند بلکه این بنگاهها مکمل بخش خصوصی هستند.
میرزایی ادامه داد: اگرچه صندوقها بخش عمومی هستند اما همانند بخش خصوصی در بازارهای رقابتی حضور دارند و از قواعد و مقررات یکسان برخوردارند و در فرایندهای مناقصات و مزایدهها شرکت می کنند.
معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برای اولین بار صورتهای مالی ۴۰۰ بنگاه اقتصادی وابسته به صندوقهای بازنشستگی در بورس عرضه شد گفت: از ۱۰۰ بنگاه شفاف در بورس ۳۳ بنگاه مربوط به صندوقهای بازنشستگی است.
وی با بیان اینکه نرخ بازدهی صندوقهای بازنشستگی از متوسط نرخ رشد اقتصادی و بهره وری نیز بالاتر است، افزود: صندوقهای بازنشستگی هیچ چیز برای پنهان کردن ندارند و تمام قراردادها و صورتهای مالی آنها توسط نهادهای بازرسی حسابرسی میشود.
میرزایی از به روز رسانی صورت های مالی صندوق های بازنشستگی خبر داد و افزود: در حالی که این صورت های مالی با ۶ سال تاخیر ارائه میشد اما امروز صورتهای مالی صندوقها به روز و بهنگام شد.
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