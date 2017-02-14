به گزارش خبرنگار مهر علی ربیعی عصر امروز در مراسم اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی بعد از انعقاد چند قرارداد و تفاهم نامه بین ایران و کشورهای هلند، اتریش و چین در حاشیه این نمایشگاه گفت: بعد از برجام و افزایش تعاملات بین المللی اتفاقات بسیار زیادی در حوزه سرمایه گذاری ها رخ داد که به تدریج این برنامه ها اعلام می‌شود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری های قابل توجه در شرکت های حمل و نقل وابسته به صندوق های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بخش کشتی سازی در دولت گذشته قراردادی با کشور کره منعقد شده بود که بخش زیادی از سرمایه ایران در این قرارداد سوخت شد اما خوشبختانه در دولت جدید این قرارداد را مشروط بر ورود تکنولوژی و ساخت در داخل احیا کردیم.

ربیعی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل ریلی نیز قرارداد خرید ۸۶ واگن برای شرکت حمل و نقل ریلی رجا وابسته به تامین اجتماعی در داخل امضا شد. همچنین مذاکراتی برای نوسازی واگنهای این شرکت با شرکت های واگن سازی خارجی مشروط بر ورود تکنولوژی به داخل کشور صورت گرفته و به زودی ناوگان شرکت رجا را نوسازی خواهیم کرد.

ربیعی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل هوایی نیز وضعیت شرکت هواپیمایی آسمان در دوران تحریم ها به جایی رسید که حتی در زمانی این شرکت فقط با ۳ فروند هواپیما فعالیت می کرد اما امروز خوشبختانه مذاکرات خوبی در زمینه خرید هواپیما برای شرکت آسمان صورت گرفت، ضمن اینکه قرار است کارشناسان آمریکایی برای آموزش به مهندسان و متخصصان ایرانی در صنعت هوانوردی به ایران سفر کنند. علاوه بر اینکه مذاکراتی با شرکت روسی – انگلیسی سوخو برای اجاره هواپیما برای این شرکت هواپیمایی درحال انجام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از اظهاراتش به فعالیت ۴ صندوق سرمایه گذاری وابسته به وزار تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ارزش دارایی های ۴ صندوق بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی، فولاد و صندوق روستایی و عشایر به عنوان صندوق های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به شفافیت در صندوق های بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی حدود ۴۱ میلیون نفر سهامدار دارد. در صندوق های بازنشستگی، فولاد و روستاییان نیز ذینفعان آنها سهم دارند.