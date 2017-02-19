به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کتکخور سلطنتی» داستان کودکی یتیم است که در یک دربار سلطنتی زندگی میکند و کتکخور شاهزادهای است که قانون اجازه تنبیهکردنش را نمیدهد. روزی شاهزاده مغرور این دربار تصمیم به فرار میگیرد و کتکخور را نیز همراه خودش میکند و همین مسئله، آنها را درگیر اتفاقاتی میکنند که داستان را پیش میبرد و ذهنیت هر دو را نسبت به یگدیگر تغییر میدهد.
سید فلاشمن، نویسنده آمریکایی و خالق این اثر، متولد سال ۱۹۲۰ در نیویورک است. وی به خاطر کتابهای طنزش برای کودکان، نمایشنامهها و رمانها و کتابهای شعبدهبازیاش برای بزرگسالان شهرت خاصی دارد.
فلاشمن جوایز زیادی برای کتابهایش دریافت کرده و کتاب «کتکخور سلطنتی» نیز مدال جایزه نیوبری را به خاطر «ماجراجویی، تعلیق و طنز موجود در داستان و خلق شخصیتهای زنده» از آن خود کرده است. در سال ۲۰۰۳ انجمن نویسندگان و تصویرگران کتاب کودک، به پاس یک عمر فعالیت هنری فلاشمن، جایزهای را به نام او افتتاح کردند که هر سال به یک نویسنده طنز کودک تعلق میگیرد. پسر فلاشمن، پل فلاشمن نیز نویسندهای نامدار در ادبیات کودکان است که او نیز در دست گرفتن مدال جایزه نیوبری را در سابقه خود دارد. سید فلاشمن در سال ۲۰۱۰ در سن ۹۰ سالگی فوت کرد.
نسریننوش امینی، مترجم این کتاب، خود کتابهای متعددی در بخش رمان کودک را به چاپ رسانده که از بین آنها «وزوه جادو» و «مسافر ایستگاه سهونیم» در نشر هوپا به چاپ رسیدهاند.
کتاب «کتکخور سلطنتی» برای کودکان در سنین ۶ تا ۱۰ سال مناسب است و در ۱۶۲ صفحه با قیمت ۱۲ هزار تومان در فروشگاههای کتاب سرتاسر کشور به فروش میرسد.
نظر شما