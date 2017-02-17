حسن یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز خرسندی در این رقابت‌ها حضور تیم ملی ایران را در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد، حضور مقتدرانه ای دانست.

وی افزود: تیم ایران توانست بسیار خوب و با اقتدار در این رقابت ها ظاهر شده و با شایستگی از رقبای خود پیشی بگیرد.

کشتی‌گیر ملی پوش کشورمان در خصوص با اشاره به آخرین رقابت خود مقابل حریف مغولستانی گفت: این دیدار، کار من چندان سخت نبود و خوشبختانه توانستم پیش از اتمام زمان مسابقه پیروزی خود را مسجل کنم.

یزدانی در ادامه از حمایت تماشاگران و هوادران کرمانشاهی که با تشویق های خود انرژی مضاعفی به ملی پوشان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان دادند، قدردانی کرد و گفت: این تشویق هوارداران به ما روحیه می داد.

کشتی‌گیر ملی پوش کشورمان، هوادران کرمانشاهی را در این رقابت ها بی نظیر دانست و گفت: چنین هوادارانی در هیچ کجای دنیا وجود ندارند و باید قدر دان آنها بود.