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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

کشتی گیر ملی پوش ایرانی در گفتگو با مهر:

اقتدار تیم ایران در جام‌جهانی کشتی/هواداران کرمانشاهی بی‌نظیرند

اقتدار تیم ایران در جام‌جهانی کشتی/هواداران کرمانشاهی بی‌نظیرند

کرمانشاه- کشتی گیر ملی پوش ایرانی با اشاره به حضور مقتدرانه تیم ملی کشتی ایران در رقابت‌های جهانی کشتی کرمانشاه، هواداران کرمانشاهی را در دنیا بی‌نظیر دانست که به کشتی‌گیران روحیه می‌دادند.

حسن یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز خرسندی در این رقابت‌ها حضور تیم ملی ایران را در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد، حضور مقتدرانه ای دانست.

وی افزود: تیم ایران توانست بسیار خوب و با اقتدار در این رقابت ها ظاهر شده و با شایستگی از رقبای خود پیشی بگیرد.

کشتی‌گیر ملی پوش کشورمان در خصوص  با اشاره به آخرین رقابت خود مقابل حریف مغولستانی گفت: این دیدار، کار من چندان سخت نبود و خوشبختانه توانستم پیش از اتمام زمان مسابقه پیروزی خود را مسجل کنم.

یزدانی در ادامه از حمایت تماشاگران و هوادران کرمانشاهی که با تشویق های خود انرژی مضاعفی به ملی پوشان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان دادند، قدردانی کرد و گفت: این تشویق هوارداران به ما روحیه می داد.

کشتی‌گیر ملی پوش کشورمان، هوادران کرمانشاهی را در این رقابت ها بی نظیر دانست و گفت:  چنین هوادارانی در هیچ کجای دنیا وجود ندارند و باید قدر دان آنها بود.

کد مطلب 3909373

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