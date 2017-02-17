بارش برف مدارس ۴ شهرستان خراسان شمالی را تعطیل کرد

براتعلی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهرستان فاروج تمام مقاطع تحصیلی پیشدبستانی، ابتدایی، استثنایی، متوسطه اول و دوم هنرستانها در نوبت صبح و عصر شنبه ۳۰ بهمنماه تعطیل است.
وی افزود: مقاطع تحصیلی پیشدبستانی، ابتدایی و استثنایی و متوسطه اول در نوبت صبح سطح شهر شیروان فردا شنبه ۳۰ بهمنماه تعطیل است.
مدیرکل آموزشوپرورش خراسان شمالی تصریح کرد: همچنین در مناطق روستایی شیروان تمام مقاطع تحصیلی در نوبت صبح فردا تعطیل است.
حاتمی اضافه کرد: مدارس متوسطه دوم و هنرستانهای سطح شهر در نوبت صبح و تمامی مدارس نوبت عصر شیروان دایر است.
این مسئول عنوان کرد: تمام مقاطع تحصیلی پیشدبستانی، ابتدایی، استثنایی و متوسطه اول فقط در روستاهای گرمک، چخماقلو، هاور و کاستان در شهرستان مانه و سملقان تعطیل اعلام میشود.
وی گفت: همچنین در شهرستان جاجرم تمام مقاطع تحصیلی پیشدبستانی، ابتدایی، استثنایی و متوسطه اول و دوم در نوبت صبح و عصر بخشهای شوقان و سنخواست شنبه ۳۰ بهمنماه تعطیل است.
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