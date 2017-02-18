به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، سرهنگ حمید خرم دل در نشست با ناظر گمرکات استان بوشهر به رموز پیروزی انقلاب اسلامی و ماندگاری نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: وحدت، مردمداری و تبعیت از رهبری و توجه به آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب از مهمترین رموز پیروزی انقلاب اسلامی و ماندگاری نظام است.

وی تفاوت انقلاب ایران با سایر کشورها را در وجود «ولایت» عنوان کرد و اظهار داشت: استقلال نعمت بزرگی است، و بالاتر از آن نعمت ولایت است شما ببینید در مصر، لیبی، تونس مردم با نگاه دینی و بر مبنای اسلامی انقلاب صورت گرفت اما بعد از مدتی اوضاعشان از قبل بسیار بدتر شد چون رهبر و ولی نداشتند.

وی افزود: نعمت امنیت، استکبار ستیزی، ولایتمداری و دین مداری از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است و استقلالی که ما امروز در کشورمان داریم، هیچ کشوری در دنیا ندارد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر به نقش بسیج و سپاه پاسداران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد ، گفت: نقش بسیج از دوران دفاع مقدس گرفته تا خنثی سازی توطئه های گروهکهای معاند با نظام جمهوری اسلامی بر هیچکس پوشیده نیست.

بهنام نوروزی به بیان تاریخی مقام معظم رهبری مبنی براینکه «اگر سپاه نبود کشور هم نبود» اشاره کرد و گفت: سپاه و بسیج دو بازوی توانمند نظام و رهبری هستند.

نشست هم اندیشی اعضای پایگاه مقاومت مالک اشتر گمرک بوشهر با حضور ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر و سرهنگ حمید خرم دل جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) در سالن اجتماعات گمرک بوشهر برگزار شد.