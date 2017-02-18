حسین بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اولویت ما برای تامین امنیت غذایی از مزرعه تا سفره، جلب مشارکت مردم با رویکرد خودمراقبتی است و وزارت بهداشت در نظر دارد این نقش محوری و پر رنگ را به مردم واگذار کند.

وی در خصوص بحث پایش محصولات کشاورزی و باقیمانده سموم و کود شیمیایی گفت: در بحث نظارت، چند سازمان شامل جهاد کشاورزی، دامپزشکی و مرکز بهداشت متولی هستند و هر نهاد با توجه به قوانین موجود نظارت می‌کنند.

بیگلری پیرامون آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گفت: با اقدامات بسیار خوب توسط کارگروه سلامت، این بیماری در کشور و بویژه در استان کرمانشاه مهار و کنترل شد و فصل مهاجرت پرندگان مهاجر از سیبری به مدیترانه نیز به اتمام رسید.

مدیر حوزه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: بازرسی‌های بسیار فشرده از رستوران‌ها و اماکن عرضه مواد غذایی در استان کرمانشاه از ۱۵ اسفندماه امسال با محوریت طرح نوروزی توسط تیم‌های تامین سلامت نوروزی آغاز خواهد شد.

بیگلری در خصوص عرضه مرغ و دام زنده گفت: شهروندان بدانند که ذبح غیربهداشتی و تهیه گوشت و مرغ از مراکز غیربهداشتی خطر آنفلوانزا و تب کریمه و تب مالت را به دنبال دارد.