اهدای تندیس «خیرالرازقین» به کاسبان منصف تهرانی

به گزارش خبرگزای مهر، یک مؤسسه فرهنگی رسانه ای در قالب طرح «جهاد فرهنگی» و با رویکرد محله محوری، پس از شناسایی کاسبان منصف در محلات شهر تهران از طریق «مجاهدان فرهنگی محله»، تندیس «خیرالرازقین» را به کاسبان نمونه و منصف محلات اهدا می کند و با هدف ترویج فرهنگ روزی پاک، اقدام به ساخت فیلم مستند این کاسبان برگزیده می کند.

اعتقاد عملی به رزق حلال، رعایت انصاف، پرهیز از کم فروشی و گرانفروشی و حسن خلق از جمله شاخصه های انتخاب کاسبان منصف در محلات شهر تهران است.

تاسیس هیئت احسان الحسین(ع) ویژه کارتن خواب های شهر تهران و اجرای پویش «پروانه باشیم» جهت کمک به دانش آموزان نیازمند، از دیگر طرح های اجرای شده از سوی موسسه فرهنگی رسانه ای مخلصین است؛ این موسسه از سال ۱۳۹۱ باهدف انجام اقدامات فرهنگی موثر در سطح شهر تهران و در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص جهادفرهنگی، ترویج فرهنگ کار جمعی با رویکرد توجه به ارزش‌های اسلامی ایرانی فعالیت خود را آغاز کرده است.