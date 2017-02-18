به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانداری بندرعباس، حسن احترامی با اعلام این خبر افزود: بارش باران متوالی در این چند روز اخیر موجب ریزش و تخریب آغل گوسفندان و تلف شدن بیش از ۱۵ رأس گوسفند در روستاهای بخش مرکزی بندرعباس شد.

وی میزان خسارت وارده به جاده‌های روستایی بخش مرکزی بندرعباس ۶۰ درصد دانست و عنوان کرد: خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت جانی در این منطقه دریافت نشده است.

رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان بندرعباس با بیان اینکه تاکنون ۳۰خانوار در محل‎های اسکان موقت ساکن شدند، تصریح کرد: راه‌های ارتباطی ۲۰ روستای منطقه سیاهو قطع‌شده است و تلاش برای بازگشایی راه‌های ارتباطی همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه قطعی راه‌های ارتباطی منطقه سیاهو خسارت جدی به کشاورزان وارد کرده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه الآن زمان برداشت نارنگی منطقه سیاهو است اما کشاورزان این منطقه به دلیل قطعی راه‌های ارتباطی نمی‌توانند محصولات خود را برداشت کنند.

رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان بندرعباس اضافه کرد: در صورت تداوم بارش باران احتمال تخریب خانه‌های روستایی بخش مرکزی بندرعباس و انتقال به محل اسکان‌های موقت دور از انتظار نیست.

احترامی در پایان با بیان اینکه دهیاران روستاهای بخش مرکزی بندرعباس را موظف کرده‌ایم که اقلام ضروری و مواد غذایی برای اهالی این منطقه تهیه کنند، گفت: با توجه به عدم دسترسی به روستاها نمی‌توانیم برآورد خسارات داشته باشیم باید تا زمان بازگشایی راه‌ها منتظر بمانیم.