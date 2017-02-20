حسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انتخاب همدان به عنوان پایلوت شهر سبز پایدار از سوی مجمع جهانی شهرهای اسلامی در مردادماه سال ۹۳ اتفاق افتاد، گفت: این شهر با توجه به موقعیت منحصربه فرد جغرافیایی و استعدادهای گردشگری و تاریخی بی‌نظیر، به عنوان شهر سبز پایدار انتخاب شد.

وی با بیان اینکه براساس موارد پیش‌گفته، دبیرخانه شهر سبز پایدار در همدان تشکیل شد، اظهار داشت: بر مبنای انتخاب همدان به عنوان شهر سبز پایدار، تفاهم‌نامه‌هایی نیز با سازمان محیط زیست کشور به امضا رسید.

محمدی ادامه داد: همایش شهر سبز پایدار با هم‌اندیشی و همکاری دانشگاه‌های بوعلی‌سینا، علوم‌پزشکی، پیام نور، دانشگاه صنعتی همدان، پارک علم و فناوری استان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در حقیقت با برگزاری این همایش به دنبال کاربردی کردن عنوان انتخاب شهر سبز برای همدان هستیم، گفت: در اجرای این همایش به دنبال پرکردن تقویم کاری مدیریت شهری نیستیم و خروجی همایش از اهمیت زیادی برخوردار است.

محمدی با اشاره به اینکه محورهای همایش در برگیرنده همه مسائل و معضلات مدیریت شهر همدان است، عنوان کرد: معماری نوین و شهر سبز پایدار، شهر هوشمند و شهر سبز پایدار، سیما و منظر شهری، فضای سبز، پوشش گیاهی و باغ‌ها، حمل و نقل سبز، توسعه پایدار شهری، توسعه کالبدی و فضای شهر سبز پایدار از جمله محورهای پژوهشی این همایش است.

وی ادامه داد: «عمران شهری، مصالح نوین و شهر سبز پایدار»، «سیاست‌های مدیریت شهری در شکوفایی شهری، صنعت گردشگری، اقتصاد شهری و شهر سبز پایدار»، «شهر سالم، ارتقای سلامت شهروندان و شهر سبز پایدار»، «سوخت‌های پاک و شهر سبز پایدار» از دیگر محورهای این همایش است.

وی با بیان اینکه این همایش در ۱۲ محور برگزار می‌شود، عنوان کرد: در این همایش دو کمیته علمی و اجرایی با تعیین اعضا به انجام وظیفه می‌پردازند که بر این مبنا شهرداری همدان، شورای اسلامی شهر، دبیرخانه شهر سبز و مرکز مطالعات شورای اسلامی از برگزارکنندگان همایش بوده و حامیان همایش نیز اداره کل حفاظت محیط زیست، دانشگاه‌های بوعلی‌سینا، پیام نور، صنعتی، آزاد اسلامی، بانک شهر، مجمع جهانی شهرداران آسیایی، پارک علم و فناوری استان و مجمع شهرداران آسیایی هستند.

حسن محمدی ادامه داد: این همایش از امروز به مدت دو روز به صورت ملی و با حضور مسؤولان کشوری از جمله معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همدان برگزار می‌شود.