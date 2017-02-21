به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رمان «هفت خواهر» ادامه‌ای بر رمان «Neverwhere» نیل گیمن خواهد بود.

این نویسنده که به تازگی «اسطوره‌شناسی نورس» (مربوط به اسطوره‌های اسکاندیناوی) را به بازار فرستاده در یک رویداد ادبی در لندن اعلام کرد در حال نوشتن رمان بعدی‌اش است. وی گفت این رمان که ادامه‌ای بر رمان « Neverwhere» است «هفت خواهر» نام دارد.

« Neverwhere» سال ۱۹۹۶ به عنوان نخستین تک رمان گیمن منتشر شد که بر مبنای آن دو سریال توسط بی‌بی‌سی ساخته شد. اما از آن پس جهان داستانی این داستان گسترش یافت و برای برنامه رادیویی و حتی داستان کوتاه نیز مورد استفاده قرار گرفت. با این حال خالق این رمان اکنون اعلام کرده که رمان دیگری را در ادامه آن رمان خلق می‌کند.

گفته شده این رمان الهام گرفته از همکاری گیمن با آژانس پناهندگان سازمان ملل و متفاوت با دیگر آثار وی است.

این نویسنده پرطرفدار اعلام کرده رمان جدید در سه بخش نوشته می‌شود، اما اطلاعات دیگری درباره آن ارایه نداده است. وی در عین حال در توییترش نوشته: من این کتاب را منتشر نمی‌کنم، من آن را می‌نویسم. این دو واژه خیلی خیلی با هم فرق دارند.

نیل گیمن نویسنده ۵۷ ساله انگلیسی سبک‌های علمی-تخیلی و خیال‌پردازی، از جمله چند داستان مصور بلند است. او که با یک آمریکایی ازدواج کرده، در حال حاضر در این کشور ساکن است.

وی سال ۲۰۰۲ برنده جایزه‌های هوگو و نبولا و در سال ۲۰۰۱ برنده جایزه برام استوکر شده‌است.

از آثار او می‌توان به «گرد ستاره»، «خدایان آمریکایی»، «شب‌های بی‌پایان» و «مرد معجزه‌گر» اشاره کرد. او سردبیر مجلهٔ «ابدی‌های مارول کمیک» در دوره اول هم بود. شماری از آثار این نویسنده از جمله «هیولا»، «کتاب گورستان» و رمان کوتاه «کورالاین» به فارسی ترجمه شده‌اند.