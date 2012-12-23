به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، به گفته نیل گیمن تور امضای کتاب بعدی او، آخرین تور او خواهد بود. او این برنامه را برای سال 2013 ترتیب داده تا نسخه‌هایی از کتاب «اقیانوس در پایان راه» را که قرار است 18 ژوئن منتشر شود، امضا کند. او در این سفر دور آمریکا و بریتانیا را طی می‌کند و این آخرین سفر او از این دست خواهد بود.

وی گفت: این تصمیم را برای این گرفته که تورهای امضای کتاب بسیار زمان‌بر هستند و وقت زیادی از او می‌گیرند. در سفری که او سال 2009 به جورجیا کرد، گروهی از هوادارانش بیش از 7 ساعت منتظر ماندند تا بتوانند کتابشان را به امضای او برسانند.

نیل گیمن این مطالب را در بلاگ شخصی اش اعلام کرد و گفت سعی می‌کند آخرین تورش بسیار عالی باشد.

گیمن که برای کتاب‌هایش جوایز متعددی کسب کرده، هم برای کودکان و نوجوان و هم برای بزرگسالان می‌نویسد. او آثار داستانی، رمان‌های گرافیکی و کمیک و کتاب برای کودکان در کارنامه اش دارد. وی به تازگی مشغول کار برای اقتباسی از رمان «خدایان آمریکایی» برای شبکه تلویزیونی اچ.بی.او بود و قرار است دو کتاب جدید در سال 2013 منتشر کند.

کتاب دوم او برای سال 2013 یک کتاب کودک با عنوان «خوشبختانه، شیر» نام دارد که یک کتاب تصویری است. گیمن این کتاب را خیلی سبک و خنده دار برای خوانندگانی از هر سنی نامیده است.