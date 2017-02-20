به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهبودی، بهنام بهزادی و سعید عقیقی به ریاست محمود کلاری، اعضای هیات انتخاب و داوری بخش فیلم سومین جشنواره فیلم و تئاتر «هیلاج» اسامی ۳۲ فیلم کوتاه راه یافته به این دوره جشنواره را معرفی کردند.

اسامی فیلم‌های کوتاه راه‌یافته عبارتند از:

بخش داستانی

فیلم کوتاه «بازگشته» به کارگردانی سعید علیپور

فیلم کوتاه «ایستگاه» به کارگردانی حمید نوری

فیلم کوتاه «آنسوی دیگرت» به کارگردانی نینا ضرابی

فیلم کوتاه «دود» به کارگردانی پویا صادقی

فیلم کوتاه «در انتظار «ج»» به کارگردانی حمیدرضا آرش­کیا

فیلم کوتاه «خیالباف» به کارگردانی ساسان کریمی

فیلم کوتاه «زیر سقف این خانه خاطره مدفون است» به کارگردانی ساسان کریمی

فیلم کوتاه «بودن» به کارگردانی فراز انصاری

فیلم کوتاه «اندوه بزرگی ست وقتی که نباشی» به کارگردانی بهروز داوری

فیلم کوتاه «فوت وقت» به کارگردانی عاطفه رحمانی

فیلم کوتاه «سنگ روی سنگ» به کارگردانی مرضیه حکیم جوادی و محسن سراجیان

فیلم کوتاه «مهمانی» به کارگردانی صبا قاسمی

فیلم کوتاه «حرف­های خط­خورده» به کارگردانی آناهید داوری

فیلم کوتاه «بندباز» به کارگردانی مهدی حیدری

فیلم کوتاه «های­لایت» به کارگردانی شهرزاد دادگر

فیلم کوتاه «ناپیدا» به کارگردانی سمیرا کامرانی و سعیده کامرانی

فیلم کوتاه «عروسک­های خیس» به کارگردانی سجاد معارفی

فیلم کوتاه «چاقو» به کارگردانی یاسر فلاحتی

فیلم کوتاه «اینجا نه» به کارگردانی نادر خالدیان

فیلم کوتاه «۲۴ساعت قبل» به کارگردانی مهیار شاهرخی

فیلم کوتاه «همسایه­های محمود» به کارگردانی علی جعفرنژاد

فیلم کوتاه «نمایشنامه» به کارگردانی امیر صالحی

فیلم کوتاه «اتاق» به کارگردانی فرشته ارسطویی

فیلم کوتاه «ونوم» به کارگردانی شیدا شجاعی

فیلم کوتاه «احمد» به کارگردانی وحید صالحی زاده

بخش مستند

مستند کوتاه «از درخت» به کارگردانی علیرضا سردشتی

مستند کوتاه «هنرمند گمشده» به کارگردانی حامد دلفی

مستند کوتاه «ملودی‌های شهر» به کارگردانی ساسان کریمی

مستند کوتاه «دره آبی» به کارگردانی علیرضا سردشتی

بخش تجربی

فیلم کوتاه «احوالات سگی» به کارگردانی مسعود عین آبادی

فیلم کوتاه «سوزندان، خواندن، نوشتن، روند معکوس» به کارگردانی محمد رضا میقاتی

فیلم کوتاه «نویز» به کارگردانی حمید رضا احمدی و حامد احمدی

سومین جشنواره فیلم و تئاتر هیلاج ۵ و ۶ اسفندماه در پردیس سینمایی کوروش برگزار خواهد شد.