اروپا سهمش را بپردازد/صبر آمریکائی ها ابدی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواِس اِی تودی، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در ادامه دیدارهای خود با مقامات اروپا، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی شرکت کرد و از ادامه حمایت کشورش از ناتو سخن گفت.

«مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا در این نشست خبری گفت: از طرف رئیس جمهور ترامپ می گویم که آمریکا به تعهدات خود در قبال همکاری و مشارکت با اتحادیه اروپا پایبند خواهد ماند.

معاون رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه کشورش تأمین کننده بیش از ۷۰ درصد از هزینه های ناتو است، تأکید کرد: اعضای ناتو باید به وعده های خود درخصوص افزایش سهم خود در هزینه های دفاعی این سازمان پایبند باشند.

وی در ادامه افزود: کشور من برای تأمین امنیت اروپا سرمایه گذاری هائی را به انجام رسانده است؛ اما کشورهای اروپائی در این خصوص (تأمین هزینه ها) عقب افتاده اند. من نمی دانم که علت این امر چیست؟ اما فقط می دانم که صبر آمریکائی ها تا ابد ادامه نخواهد داشت.

لازم به ذکر است، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا پیشتر ناتو را به عنوان سازمانی کهنه و منسوخ خوانده در موضوع گیری دیگری «جیمز ماتیس» وزیر دفاع وی تصریح کرده بود که در صورتیکه اعضای اروپائی ناتو حق السهم خود را تا پایان ماه جاری میلادی پرداخت نکنند، آمریکا نیز تعهداتش را در قبال این نهاد کاهش خواهد داد.

بر این اساس، تحلیل گران تلاش مقامات اروپائی ناتو برای متحد جلوه دادن اعضای این نهاد را در راستای سرپوش گذاشتن بر اختلافات داخلی میان آمریکا و اعضای اروپائی ناتو قلمداد می کنند.