خیزِ «آمون» برای فتح الیزه/ احتمال عقب نشینی نامزد حزب سبز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بنوا آمون» نامزد حزب حاکم سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه، امروز سه شنبه از اطمینان به حصول تفاهم با «یانیک جادو» نامزد حزب سبز، برای خروج وی از چرخه رقابت خبر داد.

احتمالا، این توافق تا پایان هفته جاری نهایی خواهد شد. در واقع، کناره گیری جادو در راستای اتحاد با نامزد سوسیالیست و واگذاری آراء طرفداران حزب سبز به وی انجام می شود.

گفتنی است احزاب چپگرای فرانسه که در این دور از رقابت ها با اقبال کمتری مواجه هستند، برای آنکه شتاب چرخه انتخابات را به نفع خود افزایش دهند، به فکر تجمیع نیروهایشان افتاده اند.

همزمان، آمون در حال رایزنی با «ژان لوک ملانشون» نامزد چپ افراطی نیز هست تا یکی از آنها با عقب نشینی اختیاری و واگذاری رای های خود به دیگری، شانس ورود به دور دوم و شکست «مارین لوپن» نامزد حزب راست افراطی را افزایش دهد.

در واقع در دور نخست انتخابات که در ماه آگوست برگزار می شود، تمرکز احزاب چپ، بر حذف «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل و «فرانسوا فیون» نامزد راست میانه از چرخه انتخابات است.

در حال حاضر، پیش بینی ها حکایت از آن دارد که ماکرون و لوپن به دور دوم که در ۷ مِی برگزار می شود، راه می یابند اما اگر ائتلاف احزاب چپ میسر شود، می توان در دور دوم، انتظار حضور آمون یا حتی ملانشون را برای مواجهه با لوپن داشت.

به این ترتیب، شاهد نیروی محرکه جدیدی برای گردش چرخ انتخاباتی فرانسه خواهیم بود که به ادعای بسیاری از مراکز نظرسنجی، دور دوم آن به هر حال به نفع لوپن تمام نخواهد شد.

البته با توجه به فاصله ای که بین نظرسنجی ها و نتیجه واقعی همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا وجود داشت، رعایت شرط احتیاط در پیش بینی نتیجه انتخابات ۲۰۱۷ فرانسه، امری هوشمندانه است.