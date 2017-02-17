نامزدهای چپِ انتخابات فرانسه از اتحاد می گویند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب سوسیالیست فرانسه می گوید دو نامزدی که تمایلات چپگرایانه دارند و هنوز از شانس رقابت در گود انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ برخوردار هستند، به مذاکره برای همکاری احتمالی راضی شده اند تا به این ترتیب از راه یافتن یکی از آن دو به مرحله نهایی انتخابات که در تاریخ هفت ماه میلادی مِی برگزار می شود، اطمینان حاصل شود.

طبق نظرسنجی ها، چنانچه «بنوا آمون» نامزد سوسیالست ها و «ژان لوک ملانشون» نامزد چپ افراطی، نیروهای خود را تجمیع کنند، احتمال بازماندن «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل و «فرانسوا فیون» نامزد راست میانه از رسیدن به دور دوم وجود خواهد داشت. به این ترتیب نامزد چپ گرایی که با عقب نشینی اختیاری رقیب خود و واگذاری رای های او به دور دوم راه یافته، شانس شکست «مارین لوپن» نامزد افراطی حزب «جبهه ملی» فرانسه را به دست می آورد.

در همین راستا، آمون گفت: ما در حال گفتگو هستیم و بحث و تبادل نظر در این زمینه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین گفت: ما صحبت کرده ایم و در طول امروز باز هم به این امر می پردازیم. با این حال مذاکرات دشوار است.

البته، ملانشون که در سال ۲۰۰۸ با ترکِ سوسیالیست ها، حزب چپ گرای جدیدی را تاسیس کرد و حالا از حمایت کمونیست های فرانسه نیز برخوردار است، بارها گفته که به هیچ وجه میدان را به آمون واگذار نخواهد کرد.

اگر رایزنی های آمون و ملانشون برای اینکه یکی از آنها به نفع دیگری عقب بنشیند، ثمربخش باشد، شاهد نیروی محرکه جدیدی برای گردش چرخ انتخاباتی فرانسه خواهیم بود که به ادعای بسیاری از مراکز نظرسنجی، دور دوم آن به هر حال به نفع لوپن تمام نخواهد شد.

البته با توجه به فاصله ای که بین نظرسنجی ها و نتیجه واقعی همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا وجود داشت، رعایت شرط احتیاط در پیش بینی نتیجه انتخابات ۲۰۱۷ فرانسه، امری هوشمندانه است.