رئیس حزب دموکراتیک خلق ها از نمایندگی مجلس ترکیه خلع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «فیگن یوکسک‌داغ» یکی از دو رئیس حزب دموکراتیک خلق ها، به اتهام تلاش های تروریستی از نمایندگی مجلس برکنار شد.

مصونیت قضایی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها در مجلس ترکیه در مارس سال گذشته لغو شد و پس از آن در ماه نوامبر یوکسک داغ به اتهام جرایم تروریستی بازداشت شد.

یوکسک داغ در حالی از نمایندگی مجلس ترکیه برکنار شده که «صلاح الدین دمیرتاش» رئیس دیگر حزب دموکراتیک خلق ها، به اتهام توهین به ملت ترکیه به ۵ ماه زندان محکوم شده است.

دمیرتاش نیز در نوامبر سال گذشته به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت شده بود.

یکی از اتهامات این حزب طرفداری از حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است.