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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۱۶

با صدور پیامی؛

رهبر معظم انقلاب درگذشت حجت‌الاسلام «شیخ حسن قرهی» را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقلاب درگذشت حجت‌الاسلام «شیخ حسن قرهی» را تسلیت گفتند

رهبر معظم انقلاب درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسن قرهی را با صدور پیامی تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم متقی و فاضل حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسن قرهی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجة‌الاسلام و المسلمین آقای حاج سیّد هاشم رسولی محلاتی دامت برکاته

درگذشت عالم متقی و فاضل جناب حجة‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ حسن قرهی رحمة‌الله‌علیه را به جنابعالی و خاندان مکرّم ایشان بویژه همسر محترمه و فرزندان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و مغفرت الهی و علوّ درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

سیّد علی خامنه‌ای
۹/ اسفند ماه/۵ ۱۳۹

کد مطلب 3919177
محمد مهدی ملکی

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