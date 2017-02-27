به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت عالم متقی و فاضل حجتالاسلام والمسلمین شیخ حسن قرهی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجةالاسلام و المسلمین آقای حاج سیّد هاشم رسولی محلاتی دامت برکاته
درگذشت عالم متقی و فاضل جناب حجةالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ حسن قرهی رحمةاللهعلیه را به جنابعالی و خاندان مکرّم ایشان بویژه همسر محترمه و فرزندان آن مرحوم تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی و علوّ درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سیّد علی خامنهای
۹/ اسفند ماه/۵ ۱۳۹
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