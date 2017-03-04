داود هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سریال «پرستاران» که تصویربرداری آن همزمان با پخش از شبکه یک ادامه دارد، گفت: این سریال در حال حاضر توسط شهرام شاه حسینی در حال کارگردانی است و ما تاکنون ۷۰ درصد از آن را ضبط کرده ایم.

وی ادامه داد: سعی می کنیم تا اواخر اردیبهشت ماه ۳۰ درصد باقیمانده را نیز بگیریم چون فیلمنامه این سریال همزمان با تولید توسط علیرضا افخمی به نگارش درمی آید البته نگارش متن از تولید کمی جلوتر است.

این تهیه کننده با اشاره به ضبط سریال در این روزها اظهار کرد: این روزها بیشتر در لوکیشن های خارجی بودیم و امروز دوباره به بیمارستان نور افشار رسیدیم.

وی در واکنش به ویژگی های این سریال و اینکه نسبت به آثار قبلی علیرضا افخمی از غنای کمتری برخوردار است، اظهار کرد: این نکته را قبول ندارم که این کار ضعیف تر است ولی پیچیدگی و پراکندگی در این فیلمنامه بیشتر است و این کار را سخت تر می کند. اتفاقا معتقدم این کار لحظاتی درام را هم ایجاد می کند چون دیالوگ هایی دارد که خالص و واقعی هستند.

مستند پزشکی نمی سازیم

تهیه کننده سریال «همه چیز آنجاست» درباره اینکه سریال همه وجوه واقعی برخورد پرستاران را نشان نمی دهد، اظهار کرد: ما اتفاقا در این کار پرستاری هم داریم که ممکن است غر بزند و یا برخورد متفاوتی داشته باشد اما اصل کار ما بر این مبناست که منزلت پرستاران را بالا ببریم.

وی با اشاره به انتقادات نسبت به برخی مسایل تخصصی نیز یادآور شد: برخی به بعضی از صحنه های تخصصی کار ایراد می گیرد و به طور مثال می گویند احیای مریض به گونه ای که نمایش داده شد، نیست اما باید این را بدانند که نه کسی که در این سریال بازی می کند متخصص حوزه پزشکی است و نه ما کار مستند می سازیم. از طرف دیگر ما نمی توانیم عین یک اتفاق پزشکی را پیاده کنیم و این نتوانستن به لحاظ مسایل فنی و تصویری است.

هاشمی با اشاره به اینکه در این سریال مشاوره هم گرفته می شود، اظهار کرد: محبوبه رابطیان به عنوان نماینده معاونت پرستاری وزارت بهداشت در این سریال به ما کمک می کند و عمدتا از وی و پزشکان مختلف مشاوره گرفته شده است.

وی در پایان عنوان کرد: پیش بینی من این است که در قسمت های بعدی سریال از کیفیت بهتری برخوردار شود چراکه ما بازخوردها را می گیریم و به افخمی منتقل می کنیم.