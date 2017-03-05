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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۶

معاون فنی مرکز بهداشت خوزستان عنوان کرد:

نقش مهم نظارت برمراکز توزیع مواد غذایی در کنترل بیماری های اسهالی

نقش مهم نظارت برمراکز توزیع مواد غذایی در کنترل بیماری های اسهالی

اهواز ـ معاون فنی مرکز بهداشت خوزستان گفت: کنترل و نظارت بر مراکز توزیع مواد غذایی در کنترل بیماری های اسهالی غذایی مبحث مهمی در مرکز بهداشت استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ضیغمی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازرسی ها در طرح نوروزی از ۱۵ اسفند شروع بازرسی از مراکز بهداشت محیطی، تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی از جمله برنامه های این طرح هستند.

وی افزود: این طرح کنترل بهداشت فردی و بهداشت موادغذایی از رستوران ها، اماکن اقامتی، ستاد های اسکان مهمان های نوروزی، مراکز زیارتی و اماکن بین راهی را نیز شامل می شود.

معاون فنی مرکز بهداشت استان تصریح کرد: کنترل و نظارت بر مراکز توزیع  مواد غذایی در کنترل بیماری های اسهالی غذایی مبحث مهمی در کنترل مرکز بهداشت استان است.

ضیغمی در ارتباط با مسافران نوروزی گفت: مسافران نوروزی با مشاهده شرایط خوب اقامتی از جمله مکان اقامت و مکان های توزیع غذا در سال های آینده باز هم به استان سفر می کنند و این امر  باعث رونق اقتصادی در استان می شود.

وی گفت: بازدید های روزانه وسرکشی از مراکز بهداشتی بسیار مهم است. بازدیدهای حضوری باعث تغییر در نگرش و رفتارهای صاحبان اماکن عرضه مواد غذایی می شود.

کد مطلب 3923927

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