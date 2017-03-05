نقش مهم نظارت برمراکز توزیع مواد غذایی در کنترل بیماری های اسهالی

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ضیغمی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازرسی ها در طرح نوروزی از ۱۵ اسفند شروع بازرسی از مراکز بهداشت محیطی، تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی از جمله برنامه های این طرح هستند.

وی افزود: این طرح کنترل بهداشت فردی و بهداشت موادغذایی از رستوران ها، اماکن اقامتی، ستاد های اسکان مهمان های نوروزی، مراکز زیارتی و اماکن بین راهی را نیز شامل می شود.

معاون فنی مرکز بهداشت استان تصریح کرد: کنترل و نظارت بر مراکز توزیع مواد غذایی در کنترل بیماری های اسهالی غذایی مبحث مهمی در کنترل مرکز بهداشت استان است.

ضیغمی در ارتباط با مسافران نوروزی گفت: مسافران نوروزی با مشاهده شرایط خوب اقامتی از جمله مکان اقامت و مکان های توزیع غذا در سال های آینده باز هم به استان سفر می کنند و این امر باعث رونق اقتصادی در استان می شود.

وی گفت: بازدید های روزانه وسرکشی از مراکز بهداشتی بسیار مهم است. بازدیدهای حضوری باعث تغییر در نگرش و رفتارهای صاحبان اماکن عرضه مواد غذایی می شود.