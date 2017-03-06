به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ساماندهی سهام عدالت قرار است فردا(سه شنبه) با حضور رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شود. بر این اساس صدور صورتحساب برای ۴۷ میلیون ایرانی از این روز آغاز خواهد شد و بعد از رونمایی فردا، آن دسته از ثبت نام شدگان قطعی سهام عدالت که رقم سمت راست کد ملی آنها ۷ است می توانند با مراجعه به این سامانه به نشانی www.samanese.ir مراجعه کرده و صورتحساب خود را دریافت کنند.

بر این اساس، آنگونه که مسئولان سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اند، از همان روز رونمایی سامانه، به ترتیب مطابق رقم سمت راست کد ملی (به ترتیب ۷، ۸، ۹، ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶) مراجعه کنند؛ همچنین مرکز تلفن با شماره ۸۳۳۳۸ با ۹۰ خط نیز آماده شده است که بین ساعات ۹ تا ۱۷ پاسخگوی پرسش های مشمولان درخصوص مرحله نخست ساماندهی سهام عدالت است.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در این رابطه می گوید: با پایان یافتن ۱۰ سال از آغاز طرح سهام عدالت، مجموعه اقداماتی برای ساماندهی این سهام انجام شده که رونمایی از آن، در سه مرحله انجام می شود؛ بر این اساس، ارائه و صدور صورتحساب در مرحله نخست انجام خواهد شد تا مشمولان از وضعیت سهام و سودهای خود مطلع شوند؛ در این زمینه تشکیل صندوق هایی پیش بینی شده و سهام شرکت های سرمایه پذیر در این صندوق ها ریخته می شود.

وی با بیان اینکه پس از این مرحله، توزیع سهام عدالت و ارائه اوراق سهام به مردم انجام خواهد شد، افزود: ارائه صورتحساب به معنای آزادسازی سهام نیست و قرار نیست در این مرحله ورقه سهمی به مشمولان داده شود؛ این در حالی است که ارایه صورتحساب ها بیش از ۶۰ درصد مجموع عملیات ساماندهی سهام عدالت را تشکیل می دهد که کاری سخت و سنگین است و پس از آن به همه بلاتکلیفی ها در این زمینه پایان داده خواهد شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی، خواستار آن شد که مشمولان جز سامانه رسمی سهام عدالت با هیچ سامانه دیگری تماس نگیرند که در این زمینه احتمال سودجویی و کلاهبرداری از مردم وجود دارد؛ او همچنین به این نکته هم اشاره کرد که تنها اتباع ایرانی مقیم داخل امکان دسترسی به این سامان را دارند و در صورتی که تلفن های همراه، تبلت ها و ... مجهز به فیلترشکن باشند، امکان ورود به این سامانه وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که حتی اوراق سهام خود را گم کرده اند، نگران این موضوع نباشند، زیرا اسامی شان در سامانه موجود است و آذرماه امسال کنترل اسامی افراد صورت گرفته است و حتی متوفیان هم مشخص شده اند؛ در این مرحله افرادی که ثبت نام شده قطعی هستند از سود سهام برخوردار می شوند و پس از آن دولت می تواند به صلاحدید و مطابق وسع و توان مالی خود تمهیداتی درخصوص مشمول کردن سایر افراد و بازماندگان بپردازد؛ به طوری که متولدین جدید و افراد ثبت نام نشده در قالب یک فایل دیده می شوند.

پوری حسینی تصریح کرد: تیرماه سال ۹۶ سود شرکت های سهام عدالت هرچقدر که باشد بین مشمولان توزیع خواهد شد، اما دستکم تا شهریورماه سال آینده هیچ ورقه سهمی بین مشمولان توزیع نخواهد شد.