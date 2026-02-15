به گزارش خبرنگار مهر، علمدار آرمین ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دلیل شکستگی در خط انتقال آب تنگ‌کناره، بخشی از شبکه توزیع آب مناطق اقماری یاسوج با قطعی مواجه شده است.

وی افزود: مناطق تحت پوشش مخزن پنج هزار متر مکعبی تنگ‌کناره دچار افت فشار و قطعی آب شده‌اند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بویراحمد تصریح کرد: روستاهای سرآبتاوه، چنارستان‌های علیا و سفلی، موردرازها، کریم‌آباد، علی‌آباد، نره‌گاه و بخشی از تلخسرو از جمله مناطق متاثر از این حادثه هستند.

وی با عذرخواهی از شهروندان بابت مشکلات ایجاد شده، از تلاش گروه‌های عملیاتی برای رفع شکستگی خبر داد.

آرمین اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود عملیات تعمیر تا ساعت ۱۷ عصر امروز به پایان برسد و جریان پایدار آب در شبکه توزیع برقرار شود.