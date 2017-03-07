به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرماندهی واحد پاسیفیک (اقیانوس آرام) آمریکا از آغاز اولین مراحل استقرار سامانه ضد موشک تاد در کره جنوبی با قابلیت رهگیری و انهدام موشک های دور برد خبر داد.

اگرچه در هفته های اخیر بحث برای نهایی کردن تصمیم واشنگتن- سئول برای استقرار این سامانه در شبه جزیره کره داغ بود، اقدام روز گذشته پیونگ یانگ به شلیک ۴ فروند موشک بالستیک در دریای ژاپن با بردی معادل یک هزار کیلومتر، اجرای این طرح را با تعجیل همراه کرد.

اعلام فرایند استقرار سامانه پیشرفته تاد در کره جنوبی همزمان بود با خبری که از سوی تلویزیون رسمی کره شمالی منتشر شد مبنی بر اینکه «کیم جونگ اون» رهبر این کشور، بر آزمایش موشکی که روز گذشته انجام شد، نظارت مستقیم داشته است.

در همین راستا، «هری هریس» فرمانده واحد پاسیفیک آمریکا با صدور بیانیه ای گفت: تداوم اقدامات محرک پیونگ یانگ از جمله آزمایش موشکی روز گذشته، مهر تائیدی است بر معقول بودن تصمیم سال گذشته واشنگتن-سئول مبنی بر لزوم استقرار تاد در کره جنوبی.

با این حال، استقرار تاد در کشوری که در همسایگی چین قرار دارد، تشدید تنش در روابط پکن- سئول را به همراه خواهد داشت چرا که چین این اقدام را تهدیدی برای تمامیت ارضی خود تلقی می کند.