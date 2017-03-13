به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: از این پس همه خریداران حقیقی و حقوقی موتورسیکلت برقی استاندارد دارای پلاک تهران می‌توانند با مراجعه به یک سامانه اینترنتی و تکمیل فرم ثبت نام یارانه ۲.۵میلیون تومانی شهرداری تهران را دریافت کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران در این باره اعلام کرد : از ۳ سال پیش شهرداری تهران در حال فعالیت برای ایجاد تقاضا برای موتورسیکلت برقی به ویژه در محدوده مرکزی تهران است. متاسفانه عرضه این کالا تاکنون به درستی انجام نشده است و لذا معاونت حمل و نقل وترافیک قراردادهای حمایتی با تامین کنندگان این محصول زیست محیطی منعقد می‌کند تا ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز برای تولید یا واردات توسط شرکت‌های معتبر دارای شبکه خدمات پس از فروش، یارانه بلاعوض شهرداری را به خریداران منتقل کند. در این میان، شهروندانی که خودشان مستقیم به خرید موتورسیکلت برقی استاندارد و پلاک شده به عنوان یک وسیله نقلیه اقدام کنند، می‌توانند با استفاده از این سامانه، تسهیلات شهرداری را مستقیما دریافت کنند. گفتنی است هیچ محدودیتی در ارایه تسهیلات به افراد و سازمان‌ها نیست و هر موتورسیکلت برقی پلاک تهران می تواند یک‌بار چنین کمکی را دریافت نماید.

مازیار حسینی افزود: انتظار می‌رود نهادهای مسئول در موضوع آلودگی هوا نیز وارد میدان شوند و ضمن تسریع و تسهیل در صدور مجوز شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های برقی، به اعطای تسهیلات دولتی، تامین برق رایگان ایستگاه‌های شارژ شهرداری تهران در منطقه ۱۲ و حمایت از تولید داخل بر مبنای اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی اقدام کنند.

لازم به ذکر است سامانه اعطای تسهیلات موتورسیکلت برقی ذیل پایگاه مجازی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، به آدرس اینترنتی air.tehran.ir در دسترس شهروندان تهرانی قرار گرفته است و تا زمان پر شدن سقف بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران در حمایت از موتورسیکلت‌های برقی قابل دسترسی می‌ماند