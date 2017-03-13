توسعه همکاری علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با مجارستانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر جوزف پالینکاش رئیس اداره ملی تحقیق، توسعه و نوآوری نخست وزیری مجارستان، یانوش کواچ سفیر مجارستان در جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بازدید و طی دیداری با دکتر علی اصغر پیوندی رئیس دانشگاه در زمینه توسعه همکاری های علمی گفتگو کردند.

در این بازدید که با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونین امور بین الملل، تحقیقات و فناوری و غذا و داروی دانشگاه، رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی، وابسته علمی و فناوری ایران در بوداپست و مسئولین دانشکده داروسازی انجام شد، ریاست دانشگاه ضمن خوش آمدگویی به هیات مجاری، توضیحاتی را درمورد فعالیت های دانشگاه ارایه کرد.

در ادامه دکتر پالینکاش به عنوان عالی ترین مقام تحقیقاتی و نوآوری کشور مجارستان به ارایه فعالیتهای علمی و فناوری مجارستان پرداخت که از آن جمله اختصاص بودجه ۶ هزار میلیارد تومانی تحقیقاتی دولت مجارستان برای حمایت از طرحهای پژوهشی و فناوری است.

دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در این دیدار به ارائه فعالیت های علمی و فناوری دانشگاه اشاره کرد و با تبیین جایگاه علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رتبه بندی های بین المللی، ظرفیت های پژوهشی دانشگاه را معرفی کرد.

دکتر یزدان پناه وابسته علمی و فناوری در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوداپست و عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز گزارشی درخصوص همکاری های علمی دانشگاه با موسسات و دانشگاه های مجارستان ارائه کرد.

وی به عنوان مجری طرح انتقال فناوری روش های آنالیز آلاینده ها در مواد غذایی، به امضای قرارداد همکاری بین اداره ملی سلامت زنجیره غذا (NEBIH) وزارت کشاورزی مجارستان و مرکز تحقیقات سلامت غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اشاره کرد و از به اعزام گروه کارشناسی به مجارستان در اردیبهشت ۹۶ خبر داد.

یزدان پناه، دعوت از ریاست دانشگاه دبرسن مجارستان برای بازدید از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مذاکره در خصوص همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی و استفاده از تجربه آن دانشگاه را برنامه آتی در راستای توسعه همکاری های بین المللی علمی در شبکه فارماپولیس دانست.

این شبکه با همکاری دانشگاه دبرسن، دولت مجارستان و صنایع داروسازی مجارستان درحال توسعه داروهای جدید است.

معاون امور بین الملل دانشگاه، معاون غذا و داروی دانشگاه و رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی نیز در این دیدار ضمن معرفی ظرفیت های علمی و پژوهشی دانشگاه بر آمادگی همکاری متقابل تأکید کردند.

بازدید از آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه و آخرین دستاوردهای علمی وتحقیقاتی برنامه بعدی هیأت مجارستانی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تازگی با ایجاد شبکه علمی توسعه دارو و سلامت غذا، علاقمند به استفاده از تجربه فارماپولیس مجارستان برای توسعه این شبکه است.

