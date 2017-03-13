«آستانه ۳»؛ محور رایزنی تلفنی وزرای خارجه روسیه و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه امروز در رایزنی تلفنی با «مولود چاوش اوغلو» همتای ترکیه ای خود پیرامون آمادگی های لازم برای مذاکرات آتی آستانه درباره حل و فصل بحران سوریه به گفتگو پرداختند.

وزارت خارجه روسیه امروز با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد: وزرای خارجه روسیه و ترکیه در جریان تماس تلفنی امروز خود با یکدیگر پیرامون آمادگی های لازم برای سومین نشست بین المللی صلح سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: در رایزنی تلفنی «لاوروف» و «چاوش اوغلو» بر موضوع عملیاتی کردن توافقات مرتبط با حفظ آتش بسِ کنونی در سوریه و نیز لزوم برقراری فرایند مؤثری برای مذاکرات سوری- سوری در نشست آتی تأکید گردید.

لازم به ذکر است، بر اساس اعلام وزیر خارجه قزاقستان، مذاکرات «آستانه ۳» قرار است در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری (۲۴ و ۲۵ اسفند ماه) در این شهر برگزار شود.

گفتنی است، دُور اول مذاکرات سوریه با هدف حل و فصل درگیری ها در این کشور با تلاشهای ایران، روسیه و ترکیه در ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه) سال ۲۰۱۷ و دور دوم آن نیز در ۱۵ و ۱۶ فوریه (۲۷ و ۲۸ بهمن) در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار گردید.

گفتنی است، دور چهارم مذاکرات ژنو موسوم به «ژنو ۴» نیز در ۳ مارس سال جاری میلادی (۱۳ اسفند ماه) در ژنو سوئیس به کار خود پایان داد.