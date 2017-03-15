مظفر از تاکسیرانی رفت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم تودیع میثم مظفر رئیس سازمان تاکسیرانی برگزار شد و شهریار افندی زاده سرپرستی این سازمان را بر عهده گرفت.

در حال حاضر افندی زاده، قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران را نیز بر عهده دارد.