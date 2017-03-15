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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲

مظفر از تاکسیرانی رفت

مظفر از تاکسیرانی رفت

میثم مظفر پس از هزار و ۶۱۰ روز مدیریت بر سازمان تاکسیرانی شهر تهران از این سازمان رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم تودیع میثم مظفر رئیس سازمان تاکسیرانی برگزار شد و شهریار افندی زاده سرپرستی این سازمان را بر عهده گرفت.

در حال حاضر افندی زاده، قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران را نیز بر عهده دارد.

کد مطلب 3933132
نورا حسینی

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