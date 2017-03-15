تغییر و تحول در تاکسیرانی /فعال سازی اپلیکیشن موبایلی تاکسیرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، استعفای مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران، مورد موافقت معاون شهردار تهران قرار گرفت و میثم مظفر که ۴ سال و نیم مدیریت این مجموعه اجرایی را بر عهده داشت، در آستانه سال نو با ناوگان تاکسیرانی خداحافظی کرد.

مازیار حسینی ضمن موافقت با استعفای میثم مظفر، دکتر شهریار افندی زاده قائم مقام این معاونت را با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان تاکسیرانی تهران منصوب و معرفی کرد.

همزمان با این تغییر و تحول مدیریتی که در آخرین جلسه شورای معاونان حمل و نقل و ترافیک مناطق ۲۲ گانه تهران اعلام شد، لوح سپاس جداگانه شهردار تهران و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خطاب به میثم مظفر بابت خدمات و زحمات ۴ سال و نیمه وی در سازمان تاکسیرانی تهران قرائت و از سوی معاون شهردار تهران به وی اهداء شد.

حسینی در این جلسه با اعلام این که ۸ ماه و نیم است که مسئولیت معاونت حمل و نقل و ترافیک را بر عهده گرفته، گفت: همراهی، همدلی و هماهنگی کارکنان با مدیریت، هوش بالای سازمانی، ارتباط سیستماتیک و برنامه‌ریزی منظم از جمله ویژگی‌های یک سازمان موفق است که مدیران و کارکنان معاونت حمل و نقل و ترافیک، واجد بسیاری از این ویژگی‌ها هستند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که در ارتباطات سازمانی، در عین اعتقاد به اصول و نظام سلسله مراتبی، به ارتباط عاطفی و صمیمی در مجموعه نیز باور دارد، اظهار کرد: در نهایت، مهم‌ترین نکته خروجی سیستم است و به این منظور، همه ما باید عملکردی قابل قبول و کارنامه‌ای قابل عرضه داشته باشیم.

حسینی با بیان این که برای اندازه‌گیری خروجی سیستم، باید مجهز به ابزار سنجش بوده و متر و معیار مشخص داشته باشیم، تصریح کرد: مهم این است که مجموعه زحمات ما و انرژی و توانی که مصرف می‌کنیم، منجر به تغییر و تحول و حرکت رو به جلو باشد تا جایی که به حل و فصل مسائل و مشکلات به ظاهر پیچیده و در واقع ساده بیانجآمد.

وی با تأکید بر این که مشکل ترافیک در حالی که بسیار پیچیده به نظر می‌رسد اما این مسئله به سادگی قابل حل و فصل است، اضافه کرد: به عنوان نمونه، با رعایت اصل حرکت بین خطوط و عدم تداخل، نظم و انضباط تا حد زیادی به جریان ترافیک باز می‌گردد و البته در این میان، بلوغ فکری در وضعیت رفتارهای ترافیکی شهروندان می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که در موضوع رفتارهای ترافیکی، آموزش و استمرار در آموزش بسیار مهم است و تک تک شهروندان در آن نقش دارند، اظهار کرد: کمپین «از خودمان شروع کنیم» از همین نقطه آغاز می‌شود، کما این که خداوند متعال در آیه ۱۱ سوره رعد می‌فرمایند: «سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهیم، مگر این که آنها خود سرنوشت خود را تغییر دهند.»

حسینی با بیان این که در نیمه دوم امسال نسبت به اصلاح هندسی ۱۳۰ نقطه در مناطق ۲۲ گانه تهران اقدام شد، تصریح کرد: این مهم، رهآورد بزرگی در حوزه حمل و نقل شهری است و اولین دستآورد آن، این است که شهرداری‌های مناطق نشان دادند که می‌توانند کارهای مهمی که بر روی زندگی مردم اثرگذار باشد را رأساً انجام دهند.

وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در اجرای پروژه‌های شهری، به نحوی که این پروژه‌ها با کمترین هزینه، بیشترین اثربخشی را داشته باشند، اضافه کرد: کارها را در سال جدید باید با شتاب و شدت جلو ببریم و اشکالات و موانع موجود در خانواده بزرگ حمل و نقل شهری را بیش از پیش تحکیم و تقویت کنیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که هر یک از همکاران و هر کدام از واحدها باید گوشه‌ای از این بار سنگین را در قالب سناریویی دقیق و هدفمند بگیرند و آن را از زمین بلند کنند، اظهار کرد: کارها باید در قالب کار تیمی انجام شود تا به بلوغ مورد انتظار برسد و این که گفته می‌شود ما در ورزش‌های انفرادی مانند کُشتی موفق هستیم اما در ورزش‌های تیمی مانند فوتبال چندان موفق نیستیم، چون کار تیمی بلد نیستیم، باور غلطی است که آن را قبول ندارم.

حسینی با بیان این که در انجام خدمت به مردم، همه باید در قالب یک خانواده عمل کنیم و نباید هیچ گونه انفکاک و جدایی بین اعضای این خانواده وجود داشته باشد، تصریح کرد: با این دیدگاه، نقطه ضعف هر منطقه، سازمان و شرکت را نقطه ضعف حوزه ستادی می‌دانیم و همه با هم، باید کمک کنیم تا آن ضعف برطرف شود.

وی با تأکید بر این که نقش مدیریت در اداره و پیشبرد امور از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اضافه کرد: ما باید هرم مدیریتی خود را اصلاح کنیم و اصول و مبانی مدیریت سیستم‌ها را در مجموعه کاری خویش اشاعه دهیم و البته در عین حال، یک مدیر باید بداند در کل مجموعه مدیریتی اش چه می‌گذرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: به تک تک همکارانم اطمینان می‌دهم تحت هر شرایطی و در سخت‌ترین کارها من در کنار و همراه شما هستم و این به معنای آن است که تمام ما به عنوان یک مجموعه واحد، عزم خود را در جهت خدمت به مردم عزیزمان جزم کرده‌ایم و به این منظور، هیچ مانعی نمی‌تواند ما را از هدف مقدسمان دور کند.

اپلیکشین موبایلی تاکسیرانی فعال شد

به گزارش مهر، میثم مظفر مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اپلیکیشن موبایلی تاکسیرانی در دو روز گذشته فعال شد و اسامی ۹۳۰ سفر در سامانه تقاضای سفر به ثبت رسیده است.

وی افزود: میزان امتیازدهی مسافران به این رانندگان از عملکرد خوب این اپلیکیشن به شمار می‌رود و رانندگان از ۵ نمره به صورت میانگین معدل ۴٫۵ را دریافت کردند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی در ادامه اذعان کرد: یک هزار و ۴۵۰ تاکسیران در ابتدای راه اندازی اپلیکیشن به این شبکه متصل شدند و به زودی این عدد به ۸ هزار می‌رسد.

وی افزود: برند و نام تجاری اپلیکیشن کارپینو تاکسی است و این اپ نخستین اپلیکیشن مجاز حمل و نقلی است که به صورت کاملاً رسمی فعالیت دارد.

مظفر گفت: در آینده ۴۰ هزار تاکسی و بعد از آن آژانس‌های شهر تهران به کارپینو تاکسی متصل می‌شوند.

وی در پایان بیان کرد: این اپلیکیشن موجب افزایش درآمد اقتصادی تاکسیرانان می‌شود؛ همچنین نرخ کرایه تاکسی در اپلیکیشن کارپینو تاکسی کاملاً ارزان است و فضای رقابتی از نظر نرخ کرایه با دو شرکت مشابه است.