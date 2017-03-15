به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما، اظهار داشت: در سال های اخیر شاهد انفجارهایی در کشورهای مختلف و اقدامات تروریستی در کشورهای اروپایی بودیم.

وی ادامه داد: این امنیت از یک سو حاصل همدلی و تعاون دستگاه های موثر بر امنیت از جمله سپاه و بسیج ، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و مدیریت سیاسی کشور ، وزارت کشور ، استانداری ها ، فرمانداری ها و همچنین ستادهای بالا دست مانند شورای عالی امنیت ملی و امنیت کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع بود.

ایران در امنیت بی بدیل است

علوی افزود: اینها عناصری هستند که به نوبه خودشان در برقراری امنیت اثر گذارند و طبیعی است که نقش وزارت اطلاعات در مقابله با اقدامات تروریست ها ، اشراف اطلاعاتی و ضربه به موقع بر آن ها بسیار بی بدیل است و قانون هم این وزارت را به عنوان مادر جامع اطلاعاتی شناسایی کرده است.

وی گفت: در سال ۱۳۹۵ هماهنگی میان این دستگاه ها در سطح بالایی بوده است به گونه ای که رضایت مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و مسئولان کشور را به همراه داشته و مردم هم در این سال بوی باروت را استشمام نکردند به غیر از امشب که شب چهارشنبه سوری است .

وزیر اطلاعات افزود: وقتی مردم احساس کرامت می کنند عملا کارهایی را که با شخصیت آنها منافات دارد مرتکب نمی شوند.

حجت الاسلام والمسلمین علوی ادامه داد: در سال های قبل مردم احساس می کردند منعیات از ترقه و آتش بازی به آنها تحمیل می شود اما در سال های اخیر چون به مردم شخصیت داده شده و از آنها خواسته شده است که رعایت کنند به این علت است که سال به سال آمار و میزان حوادث آتش بازی رو به کاهش بوده است .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مدیران دو تابعیتی در بین مدیران دولتی نمی شناسیم، افزود : حتی پیش تر هم خواسته بودیم که اگر کسی مدیر دو تابعیتی می شناسد به ما معرفی کند ، حتی یک مورد هم به ما معرفی نشد، تنها یک فرد را می شناختیم که بسیار مومن و متدین و فرهیخته و داماد یکی از شخصیت های ارزشمند کشور بود ولی چون دو تابعیتی بود ناگزیر از مسئولیتش استعفا داد اما به غیر ایشان مورد دیگری نمی شناختیم و نمی دانم چرا دوباره این موضوع مطرح می شود.

حجت الاسلام والمسلمین علوی ادامه داد : برادر عزیزم آقای حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان محترم کل کشور نامه ای را برای ما فرستادند و اسم ۱۶ نفر از افراد را ذکر کردند که از مدیران دو تابعیتی هستند ، ما آن را برای بررسی به بخش کارشناسی کشور فرستادیم ، بعد از بررسی ها معلوم شد از این تعداد ۲ نفرشان گرین کارت دارند.

وی افزود: همانطور که می دانید گرین کارت، تابعیت نیست و فقط یک اقامت ۱۰ ساله است که با گذرنامه ایرانی تردد می کنند البته آقای منتظری هم در نامه شان قید کرده بودند که این افراد منعی برای تصدی مسئولیتشان ندارند .

علوی گفت: به دلیل حساسیت، به کسانی که در حین مسئولیت دنبال کسب اقامت بودند را اعلام کردیم که یا باید پیگیری اقامت را رها کنند یا مسئولیت را.

وزیر اطلاعات افزود: افرادی هم بودند که پیگیری اقامت را رها کردند و عده ای هم اقامت را پیگیری و مسئولیت را رها کردند.

حجت الاسلام والمسلمین علوی اضافه کرد: از این دو نفر گرین کارتی هم ، یکی بود که چندین سال بود گرین کارتش منقضی شده و دیگر اعتبار نداشت و دیگری هم با وجود اینکه سابقه مدیریت دولتی داشته اما در حال حاضر بانشسته است و در خارج از کشور زندگی می کند.

وی گفت: یکی از این ۱۶ نفر که ذکر شده اصلا تابعیت مضاعف ندارد ، ۵ نفر از اینها تابعیت مضاعف دارند اما در هیچ یک از سازمانها و دستگاه های دولتی مسئولتی ندارند و در بخش خصوصی فعالند که این هم منعی ندارد .

علوی اشاره کرد: حتی خارجی ها هم می توانند در بخش خصوصی تا ۴۹ درصد سرمایه گذاری کنند .

وی گفت: ۴ نفر از این افراد هم با آگاهی وزارت اطلاعات ، تابعیت مضاعف دارند ولی هیچ گونه مسئولیتی در مدیریت دولتی ندارند و به دستگاه های دولتی مشاوره می دادند.

حجت الاسلام والمسلمین علوی تاکید کرد: بر اساس تحقیقاتی که کارشناسان ما به عمل آورده اند، در کشورمان هیچ مدیر دولتی دو تابعیتی را نداریم و نمی شناسیم.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه نباید نسبت به همه ۲تابعیتی ها نگاه بدبینانه داشته باشیم، گفت: برخی از این دو تابعیتی ها دل به ایران بسته اند و مهر کشور را در دل می پرورانند و از سرمایه های کشورمان محسوب می شوند مانند پروفسور سمیعی که یکی از سرمایه های بی بدیل کشور است.

وی افزود: در جایی نوشته بودند که به این افراد باید گفت ؛ مدیران بی وطن !! این افراد چون دو تابعیتی هستند باید بگوییم بی وطن ؟

وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه وزارت اطلاعات همواره با مفاسد اقتصادی مبارزه کرده است، افزود: این دولت هم در این زمینه موفقیت های زیادی داشته و مفاسد اقتصادی زیادی را کشف کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بر اساس گزارش آقای سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اکنون طبق قضاوت سازمان شفاف سازی، ایران در ده سال گذشته بهترین وضعیت را در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته و میزان این مفاسد کاهش داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین علوی با اشاره به اینکه یکی از موارد، موضوع ۸ هزار میلیارد تومان از صندوق فرهنگیان و صندوق سرمایه است، گفت: وزارت اطلاعات این موضوع را کشف و متوقف کرده است اما این موضوع مربوط به اکنون نیست.

وی ادامه داد: یکی از ائمه جمعه این موضوع را در مراسم نمازجمعه مطرح کرد که "۸ هزار میلیارد تومان پول فرهنگیان را خوردند" در حالی که این رقم ۸ هزار میلیارد تومان نیست بلکه ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و اصل پول هم حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان و بقیه، سود و جریمه دیرکرد آن است.

وزیر اطلاعات افزود: عمده این پول از سال های ۸۵ و ۸۶ آغاز شد و تا سال ۹۳ ادامه یافت که آن را کشف و متوقف کردیم.

حجت الاسلام والمسلمین علوی گفت: بیش از دو سوم این پول مربوط به قبل از دولت یازدهم است.

وی افزود: برای بازگشت حق فرهنگیان، موضوع از طریق بگیر و ببند حل نکردیم بلکه با راهکارهای عقلایی، افراد را وادار کردیم پول فرهنگیان را برگردانند.

علوی ادامه داد: تا کنون بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان را به صندوق فرهنگیان برگرداندیم و در حال اقداماتی هستیم تا بقیه آن هم برگردد.

وزیر اطلاعات گفت: پس از کشف این فساد اقتصادی، برای جلوگیری از آسیب دیدن اعتماد مردم ترجیح دادیم درباره آن سخنی نگوییم اما شخصی همه این موضوع را به دولت یازدهم ربط داد در حالی که شروع این فساد در دولت یازدهم نبود و کشف آن در این دولت بود.

وی افزود: اگر این موضوعات را مطرح کنیم می گویند چرا از گذشته سیاه نمایی می کنید و اگر مطرح نکنیم آن را در کاسه ما می گذارند.

روحانی گفت بر نزدیکترین اطرافیان من هم نظارت کن

علوی گفت: رئیس جمهور از همان روز اول به من گفت بر نزدیکترین اطرافیان من تا همه مسئولان نظارت کن و نسبت به فساد ذره ای مسامحه نکن و ما هم این گونه عمل کردیم و کشفیات زیاد فساد هم به این علت است.

وزیر اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا قانون به شما اجازه می دهد که موارد فساد این چنینی را اطلاع رسانی نکنید؟ گفت: مصلحت اندیشی ایجاب می کند وقتی بیان یک مطلب تأثیری در حل آن ندارد اما به سرمایه اجتماعی نظام آسیب می رساند و اعتماد مردم را نسبت به کلیت نظام سلب می کند باید این محاسبه را انجام دهیم و از اطلاع رسانی که نفعی برای نظام ندارد خودداری کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین علوی با اشاره به اینکه دادگاه ها با وزارت اطلاعات متفاوت هستند، افزود: در مرحله اطلاعاتی کار، نهایی نشده اما در دادگاه نهایی می شود همچنین بر اساس قانون اساسی، جرم متهم را تا زمانی که ثابت نشده نمی توان مطرح کرد.

وزیر اطلاعات گفت: زمانی که اطلاعات و ادله ما برای اثبات جرمی محکمه پسند باشد آن پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع می دهیم.

علوی افزود: وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی و با همه دستگاه هایی که به نوعی در عرصه امنیت و سلامت اقتصاد اثرگذار هستند روابط حسنه دارد و این همدلی با هدایت های مقام معظم رهبری به این نتیجه امنیت بی بدیل رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بر روی اقتصاد درون زا و برون نگر تأکید دارند، گفت: دولت در عرصه اقتصاد مقاومتی گام هایی را برداشته که در بسیاری از زمینه ها نیاز ما را به خارج از کشور کاهش داده است.

علوی افزود: تا سال ۹۲، هفت میلیارد دلار کالاهای استراتژیک کشاورزی مانند گندم، جو، ذرت و امثال آن را وارد می کردیم اما در این مدت توانستیم از این مقدار به میزان ۴ میلیارد دلار در داخل کشور تولید کنیم و اکنون در حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار واردات داریم.

وی گفت: وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق کالا نیست اما با این حال با این موضوع مبارزه می کند.

علوی ادامه داد: کار اصلی ما این است که در زمینه کار دولت روی اقتصاد مقاومتی اشراف داشته باشیم و به مقام معظم رهبری و مقام های دولتی اطلاع رسانی کنیم.

وزیر اطلاعات گفت: اشراف اطلاعاتی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات به مقامات در زمینه اعداد و ارقام برای دستگاه ها و مقامات کشور، اطمینان بخش است زیرا این وزارت در این باره منافعی ندارد تا بخواهد ارقام ساختگی را ارائه کند.

علوی افزود: تا زمانی که بازار و تقاضا وجود داشته باشد و از طریق راهکارهای قانونی به این تقاضا پاسخ داده نشود و کالا از راه قاچاق با قیمت کمتر و از طریق قانون با قیمت بالاتر عرضه شود طبیعی است افراد متمایل به قیمت کمتر هستند.

وزیر اطلاعات گفت: دولت باید کاری کند تا قاچاق، صرفه اقتصادی نداشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین علوی در پاسخ به این پرسش که آیا حجم زیاد قاچاق با اشراف اطلاعاتی مورد ادعای وزارت اطلاعات در تضاد نیست؟ گفت: برخی ادعاها درباره قاچاق هنوز اثبات نشده و تا زمانی که اثبات نشود نمی توان به صرف شایعات آن را به نهادها و دستگاه ها نسبت داد به ویژه اینکه بنیه دفاعی کشور در این موارد هدف قرار می گیرد.

وی افزود: وزارت اطلاعات متولی بیان آمار و ارقام قاچاق و ارائه اطلاعات در این زمینه نیست بلکه مسائل مربوط به قاچاق، دستگاه و متولی مربوط به خود را دارد.

علوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دستاوردهای برجام با اشاره به اینکه اورانیوم طبیعی یا همان کیک زرد به عنوان مواد اولیه تأسیسات غنی سازی هسته ای است، گفت: پیش از انقلاب ۵۵۰ تن کیک زرد وارد کشور شد و تا زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد ۵۰ تن از این ۵۵۰ تن باقی مانده بود که خوراک فقط سه ماه UF۶ اصفهان بود.

وزیر اطلاعات ادامه داد: دور زدن تحریم برای تهیه کیک زرد در دولت های نهم و دهم به جایی نرسید و چندین مورد هم که قرار بود بارگیری کنند در هنگام بارگیری لو رفت و نتوانستیم.

وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته هم حدود ۱۰ تا ۲۰ تن کیک زرد را در داخل تولید کردیم، ادامه داد: با راه اندازی تأسیسات اردکان پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۶ بین ۴۰ تا ۵۰ تن کیک زرد تولید کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین علوی افزود: اگر توافق هسته ای به سرانجام نمی رسید با پایان یافتن ۵۰ تن کیک زرد ذخیره، همه تأسیسات تعطیل می شد زیرا سانتریفیوژها قادر به کار نبودند.

وی ادامه داد: دولت با علم به این موضوع، فرصت را مغتنم شمرد و با توافق هسته ای تا کنون ۳۴۰ تن کیک زرد خریداری کردیم و سانتریفیوژهایمان در حال چرخش است.

وزیر اطلاعات تأکید کرد: اگر این توافق انجام نشده بود با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا این توافق انجام نمی شد.

حجت الاسلام والمسلمین علوی گفت: درست است که برخی تحریم ها با مبنای دیگر برداشته نشد اما در زمینه کشتیرانی تحریم ها برداشته شد و ۷۰ هواپیمای ایران ایر زمین گیر بود و ۲۴ هواپیمایش پرواز می کرد، قطعه نداشت و اورهال نمی شد و موتور نمی دادند اما اکنون این تحریم ها برطرف شده و قطعات و موتور هواپیما و خود هواپیما در اختیار ما قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه قیمت حمل و نقل بار به حداقل کاهش یافت، افزود: کره جنوبی ۱۰ سال پیش از ما پول گرفت کشتی بسازد اما به علت تحریم ها پول ما را بلوکه کردند و برای ما کشتی نساختند، اکنون این مسئله برطرف و قرارداد دوباره احیا شد و در حال ساخت کشتی برای ما هستند.

وزیر اطلاعات گفت: در زمینه ماشین آلات صنعتی، کمپرسورهایی که برای پالایشگاه مورد نیاز است شرکت هایی مانند زیمنس آنها را به ما نمی دادند و اگر هم از بازار سیاه تهیه می کردیم ۸ تا ۹ برابر قیمت بود اما اکنون با قیمت واقعی از آلمان در اختیار ما قرار می گیرد و تحریم ها در این زمینه برداشته شده است.

علوی افزود: امسال پانصد میلیون دلار فرش صادر کردیم که بخش قابل توجهی از آن بافت امدادگیران کمیته امداد است که درآمد آن سر سفره این افراد مستضعف و فقیر رفته است.

وی ادامه داد: صادرات نفت ما تا پیش از توافق هسته ای به ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یافته بود و با برنامه ای که داشتند این رقم را به صفر و نفت در برابر غذا می رساندند اما اکنون صادرات نفت ما به دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه ۹ میلیارد جذب سرمایه شده است، گفت: مواد اولیه داروسازی وارد کشور می شود و صنعت داروسازی ما رونق یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین علوی افزود: صدها دستاورد دیگر داشته ایم اما تا زمانی که همه آنها نتیجه دهد و اثر خود را بر سر سفره مردم بگذارد زمان می برد.

وی افزود: اقتصاد کشور ما با تحریم ها چندین سال آسیب دیده است و برطرف شدن این آسیب ها زمان بر است.

هنگامی که وزیر اطلاعات در بخش های پایانی این گفتگوی ویژه خبری با اشاره به دستاوردهای برجام، درباره ذخایر کیک زرد موجود در کشور سخن می گفت، مجری برنامه با این استدلال که درباره انرژی هسته ای و کیک زرد از آقایان صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و ظریف وزیر امور خارجه دعوت خواهیم کرد از وزیر اطلاعات خواست با توجه به نزدیک بودن به فضای انتخابات و انتظارات مردم به بحث فضای مجازی بپردازد.

وزیر اطلاعات در پاسخ به این درخواست مجری اظهار داشت: درباره فضای مجازی هم می توانید از آقای واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت کنید.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی ادامه داد: اگر شما مایل نیستید مردم ما برخی چیزها را بدانند ما در خدمت شما هستیم اگر نه، شما اجازه دهید مردم برخی مسائل را بدانند.

سپس وی به ادامه سخنان خود درباره کیک زرد پرداخت.

وزیر اطلاعات در پایان سخنان خود در پاسخ به این سخن مجری که سؤالات ما در زمینه بحث های امنیتی، فضای سایبری و انتخابات پیش رو همچنان باقی مانده است اما به علت پایان وقت نمی توانیم آن را مطرح کنیم، گفت: در همه این زمینه ها در خدمت شما هستم و در برنامه های آینده شما پاسخگو هستم.

علوی افزود: وزارت اطلاعات بر همه این عرصه ها، اشراف، راه حل و نظر دارد و اگر شما فرصتی را فراهم کنید آمادگی داریم درباره همه این موضوعات به مردم توضیح دهیم.