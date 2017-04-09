نیکی هیلی: بشار اسد باید برود

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در مصاحبه با «سی ان ان» مدعی شد که تغییر دولت دمشق، اولویت نخست کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود.

به ادعای هیلی، شکست داعش، کاهش نفوذ ایران در سوریه و در نهایت براندازی بشار اسد، اولویت های واشنگتن در حل بحران سوریه محسوب می شوند.

وی ادعای خود را این گونه استدلال کرد که «آمریکا صلح سوریه را با حضور اسد میسر نمی بیند».

اظهارات هیلی چند ساعت پس از مصاحبه «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا با شبکه «سی بی اس» منتشر شد که طی آن، رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا تنها اولویت واشنگتن را شکست داعش عنوان کرده بود.

همزمانی این دو مصاحبه با این تناقض گویی آشکار، نشان از آشفتگی سیاست واشنگتن در قبال سوریه دارد تا جایی که به قول بسیاری از کارشناسان، علیرغم تهدیدها علیه دولت دمشق که بعد از تهاجم نظامی به پایگاه «الشعیرات» سوریه شدت گرفته است، آمریکا از قدم بعدی خود در میدان عملیاتی سوریه، مطمئن نیست.

از سوی دیگر، اظهارات جدید هیلی، در تناقض آشکار با گفته های وی پیش از حمله موشکی به الشعیرات است که در آن، از پیش شرط حذف بشار اسد برای حل بحران سوریه عقب نشینی شده بود.

حمله به الشعیرات ۲ روز پیش از عرشه ۲ ناو آمریکایی مستقر در مدیترانه و با شلیک ۵۹ فروند موشک «تام هاوک» انجام شد.

این اقدام آمریکا به بهانه ادعایی حملات شیمیایی سوریه در منطقه «خان شیخون» واقع در حومه استان ادلب در شمال غربی سوریه، انجام شد.