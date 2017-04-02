نیکی هیلی: واشنگتن باید ایران را از معادله سوریه خارج نماید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری نیوز ۱۸، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: «لازم است مقامات واشنگتن با اعمال فشار بر ایران و روسیه، تهران را از این معادله [سوریه] خارج نمایند». هیلی در ادامه افزود: «لازم است که ما نفوذ ایران را در آنجا [سوریه] از بین ببریم».

وی همچنین گفت که مقامات واشنگتن می خواهند «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه را به اتهام واهی استفاده از تسلیحات شیمیایی و کشتار ملت سوریه به پای میز محاکمه بکشانند.

این فرماندار سابق کارولینای جنوبی در مصاحبه روز گذشته خود با شبکه خبری «اِی بی سی» مدعی شد که مقامات واشنگتن به تلاشهای خود ادامه می دهند تا روسیه را متوجه خطری نمایند که از حفظ بشار اسد بر رأس قدرت ناشی می شود.

وی در ادامه ادعاهای واهی خود گفت که آمریکا خواهان برقراری مجدد ثبات در منطقه است.

نیکی هیلی همچنین مدعی شد: «اسد قصد کناره گیری [از قدرت] را ندارد، اما ما نیز نمی خواهیم که از انتقاد و منکوب ساختن او و بیان رفتار نادرستش با ملت سوریه و اینکه مردم کشور خود را کشته است[!] دست برداریم».

این نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد «بشار اسد» را مانعی بر سر راه صلح در سوریه و اولویت همیشگی آمریکا خواند.