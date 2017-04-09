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۲۰ فروردین ۱۳۹۶، ۹:۴۷

تیلرسون ادعا کرد:

اولویت آمریکا شکست داعش است

اولویت آمریکا شکست داعش است

تنها ۲ روز بعد از حمله موشکی آمریکا به سوریه که به کام تروریست ها بود، وزیر امور خارجه این کشور در تازه ترین ادعای خود، اولویت نخست واشنگتن را مبارزه با داعش عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا با حضور در برنامه «فیس دی نیشن» شبکه تلویزیونی «سی بی اس» در پاسخ به احتمال مداخله نظامی بیشتر در سوریه، مدعی شد: اولویت نخست واشنگتن شکست داعش است.

این اظهارنظر تیلرسون تنها ۲ روز بعد از حمله موشکی آمریکا به پایگاه «الشعیرات» سوریه بیان می شود که به باور بسیاری از پیشکسوتان عرصه سیاست از جمله «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، در جهت نفع رساندن به تروریست ها انجام شد.

به ادعای تیلرسون، با شکست داعش و از بین بردن کنترل آنها بر منطقه تحت نفوذشان، نه تنها دستکم تهدیدی بزرگ علیه ایالات متحده را از بین برده یا به حداقل رسانده ایم، بلکه راه تهدید علیه ثبات کل منطقه را نیز سد کرده ایم.

وی ادامه داد: وقتی تهدید داعش کاهش یافت یا محو شد، می توانیم توجه خود را به طور مستقیم بر روی ثبات بخشیدن به وضعیت سوریه متمرکز کنیم.

تیلرسون علیرغم همه تنش های اخیر با مسکو که محصول تصمیم خودسرانه واشنگتن در حمله به پایگاه الشعیرات سوریه است، برای دست یافتن به راه حلی دیپلماتیک که پایان بخش بحران سوریه باشد، اظهار امیدواری کرد.

وی در عین حال با اذعان به اینکه حصول این راه حل مستلزم حضور همه طرفین در پای میز مذاکره است، گفت: واضح است که این امر مستلزم همکاری سوریه و حمایت متحدان این کشور است.

تیلرسون در نهایت اظهار امیدواری کرد که روسیه از طریق مذاکرات آستانه و ژنو، نقشی سازنده در حمایت از آتش بس سوریه ایفا کند.

کد مطلب 3948198
مریم خرمایی

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    نظرات

    • شهروند IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      آمریکا بگه ماست سفید است دیگه کسی باور نمیکنه ... کشوری که ادعای دمکراسی و دم از حقوق بشرمیزند وقتی حمله موشکی به کشور مستقل انجام میده همه اش دروغ است.

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