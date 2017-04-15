اسامی اعضا هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در ورامین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یوسفی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: جلسه انتخاب اعضای هیات اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شهرستان ورامین در محل فرمانداری با حضور معتمدین شهرستان و نمایندگان شورای نگهبان، تشکیل شد و پس از اینکه داوطلبین هیات مشخص شدند، رای گیری انجام و افراد با رای بیشتر به عنوان هیات اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شدند.

فرماندار ورامین گفت: در این جلسه با اشاره به ماده ۳۸ قانون انتخابات در خصوص تشکیل هیات اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شهرستان ورامین بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، با تبیین شرح وظایف اعضای هیات اجرایی، امانت داری و بی‌طرفی و اجرای کامل قانون انتخابات به انتخاب اعضا هیات اجرایی پرداخته شد.

وی ادامه داد: هیات اجرایی در واقع نماینده مردم در اجرای انتخابات است و از افراد معتمد و امین مردم انتخاب می شود، انتخابات مهمی در اردیبهشت پیش رو داریم و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری شاهد حضور بی‌نظیر مردم در پای صندوق‌های رای در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهیم بود.

رییس حوزه انتخابیه شهرستان ورامین گفت: نیره بخشنده، امیر محمدی، حسینعلی دکتر شیبانی، محمود ملایری، ناصر ناظمی، ابراهیم شیرکوند، محمود خلیلی، سید عباس میری و زهرا عارفی زاده به عنوان معتمدان اصلی انتخاب شدند.

یوسفی خاطر نشان کرد: طاهر میرزا کریمی، سید جمال میر رجبی، سید محمد صادق هاشمی، فضل الله بختیاری و حسن جمال شهر بابک نیز به عنوان اعضا علی البدل انتخابات ریاست جمهوری از بین معتمدین برگزیده شدند.

وی به شرایط حساس منطقه و جهان اشاره و بیان کرد: چشم دنیا به انتخابات ایران و نتایج آن و همچنین حضور و مشارکت مردم است.