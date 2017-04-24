مهمترین کار در تداوم راه شهدا تبعیت از ولی فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم «افشین ذورقی» اظهار داشت: برکت زندگی ما این است که به منزل خانواده شهدا بیاییم و از این دیدارها لذت معنوی ببریم و انشالله با دست پر برگردیم.

وی با بیان اینکه خداوند شهدا را بی حکمت انتخاب نمی‌کند، گفت: شهدا انسان‌های محکمی هستند که از وصف آنان عاجزیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: خداوند با باز کردن راه جبهه دفاع از حرم ما را امتحان دوباره‌ای کرد و ثابت شد ریشه این انقلاب قرص و محکم است و مدافعان انقلاب اسلامی حتی کسانی که دوران جنگ را ندیده‌اند با تمام وجود پای آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.

سردار غیب پرور ادامه داد: هرجای این کشور را که برویم شاهد دلاور مردی‌های شهدا و خانواده‌هایشان هستیم که همه به برکت اسلام و انقلاب است لذا اگر مسئولین قدردان نباشند شک نکنید که به عذاب الهی مواجه می‌شوند.

وی تصریح کرد: اگر کسانی که در جمهوری اسلامی مسئولیتی ریز یا کلانی را عهده دار شدند شهدا را باور نکنند و در حفظ خون مطهر شهدا اقدام نکنند اهل عذاب و آتشند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان داشت: مهمترین کار در تداوم راه شهدا تبعیت از ولی فقیه و انقلابی عمل کردن است لذا اگر بخواهیم راه شهدا را حفظ کنیم و استمرا ببخشیم و دین خود را ادا کنیم لاجرم می‌بایستی مطیع و انقلابی عمل کنیم.

سردار غیب پرور در پایان با بیان اینکه شهید به خودی خود به این درجه نمی‌رسد، خاطرنشان کرد:شهید، اگر شیر پاک مادر و اگر لقمه حلال پدر نباشد به این درجه نخواهد رسید لذا این شهدا قطع الیقین پرورش یافته خانواده‌های اسلامی می‌باشند.