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۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

سردار غیب پرور:

مهمترین کار در تداوم راه شهدا تبعیت از ولی فقیه است

مهمترین کار در تداوم راه شهدا تبعیت از ولی فقیه است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مهمترین کار در تداوم راه شهدا تبعیت از ولی فقیه و انقلابی عمل کردن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم «افشین ذورقی» اظهار داشت: برکت زندگی ما این است که به منزل خانواده شهدا بیاییم و از این دیدارها لذت معنوی ببریم و انشالله با دست پر برگردیم.  

وی با بیان اینکه خداوند شهدا را بی حکمت انتخاب نمی‌کند، گفت: شهدا انسان‌های محکمی هستند که از وصف آنان عاجزیم.  

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: خداوند با باز کردن راه جبهه دفاع از حرم ما را امتحان دوباره‌ای کرد و ثابت شد ریشه این انقلاب قرص و محکم است و مدافعان انقلاب اسلامی حتی کسانی که دوران جنگ را ندیده‌اند با تمام وجود پای آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند.

سردار غیب پرور ادامه داد: هرجای این کشور را که برویم شاهد دلاور مردی‌های شهدا و خانواده‌هایشان هستیم که همه به برکت اسلام و انقلاب است لذا اگر مسئولین قدردان نباشند شک نکنید که به عذاب الهی مواجه می‌شوند.

وی تصریح کرد: اگر کسانی که در جمهوری اسلامی مسئولیتی ریز یا کلانی را عهده دار شدند شهدا را باور نکنند و در حفظ خون مطهر شهدا اقدام نکنند اهل عذاب و آتشند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان داشت: مهمترین کار در تداوم راه شهدا تبعیت از ولی فقیه و انقلابی عمل کردن است لذا اگر بخواهیم راه شهدا را حفظ کنیم و استمرا ببخشیم و دین خود را ادا کنیم لاجرم می‌بایستی مطیع و انقلابی عمل کنیم.

سردار غیب پرور در پایان با بیان اینکه شهید به خودی خود به این درجه نمی‌رسد، خاطرنشان کرد:شهید، اگر شیر پاک مادر و اگر لقمه حلال پدر نباشد به این درجه نخواهد رسید لذا این شهدا قطع الیقین پرورش یافته خانواده‌های اسلامی می‌باشند.

کد مطلب 3961597
هادی رضایی

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