علیرضا اکبر پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با وضعیت تیم های پایه ای که در سطح استان تهران فعالیت می کنند، گفت: امکانات که در حد زیر صفر است. باشگاه ها در تیم های پایه ها هیچ خرجی نمی کنند و سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. باشگاه ها باید سرمایه گذاری کنند و خرج کنند تا بازیکنان خوب تحویل بگیرند.

وی افزود: من خودم در آکادمی باشگاه استقلال بودم. باشگاه یک دست لباس به تیم های پایه زوری می داد و هنگامی هم که ما اعتراض می کردیم، می‌گفتند خودتان بروید و این امکانات را تهیه کنید.

مربی تیم های پایه استقلال تصریح کرد: ما سالم کار کردیم اما در سطح فوتبال پایه واقعا فساد زیادی وجود دارد. عامل این فساد ها هم مدیریت باشگاه ها هستند که هیچ اهمیتی به پایه ها نمی‌دهند.

مهاجم پیشین استقلال خاطرنشان کرد: یک پدر هر چه دارد را می فروشد تا فرزندش را فوتبالیست کند اما آن فرزند یکسال بتواند با آن پول فوتبال بازی کند و سال بعد بی تیم می‌ماند. متاسفانه شرایط آنقدر بد است که به جای اینکه دنبال بازیکن فوتبال بگردند دنبال فرزندانی می گردند که والدین پولدار داشته باشند.

اکبرپور تصریح کرد: باید همه نهادها بیایند و به این موضوع ورود کنند که چه اتفاقی می افتد. حتی وزارت اطلاعات هم باید ورود کند و مفسدین را در این شرایط جمع کند. خیلی‌ها می‌آیند و به اسم یک فرد مشهور یک مدرسه فوتبال می زنند آنوقت خودشان نیاز به آموزش دارند چه برسد به اینکه بخواهند به کسی آموزش بدهند.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: خیلی از بازیکنان خوب بیرون هستند اما کسانی که بلد نیستند یک بغل پا بزنند، در سطوح مختلف، لیگ یک، دو حتی لیگ برتر حضور دارند. از هر ۱۰۰ مدرسه فوتبال شاید پنج مدرسه فوتبال آموزش اصولی بدهند.

وی تصریح کرد: شما رسانه ها باید به این موضوع ورود کنید. چرا که در این فوتبال پایه فساد زیاد است.

مربی پیشین تیم های پایه استقلال گفت: متاسفانه در مدتی که من در استقلال بودم هیچ پولی نگرفتم. من از جیبم خرج تیمم را می دادم و آژانس بازیکنان بودم. آنها را می بردم و می‌آوردم. در زمان حضور من در پایه ها چند بازیکن به تیم اصلی دادیم. محسن کریمی، امید نورافکن و..... چند بازیکن را باشگاه به تیم های دیگر فروختند و چند بازیکن هم به بازیکنان میلیاردی تبدیل شدند. بازیکن میلیاردی تحویل استقلال دادیم و بجای تشکرشان پولمان را ندادند.

وی در پایان تصریح کرد: ۲۵ میلیون تومان با ما قرارداد بستند اما آن را ندادند. واقعا نمی دانیم که باید چیکار کنیم و پولمان را از چه ارگانی بتوانیم زنده کنیم چرا که به کمیته انضباطی هم رفتیم و جوابی دریافت نکردیم.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر قصد دارد در گفتگو با کارشناسان، مربیان و صاحب نظران فوتبال، معضلات و مشکلات فوتبال پایه و مدارس فوتبال را بررسی کند تا شاید کمک حالی برای مسئولانی باشد که داعیه خدمت به فوتبال را دارند اما توجهی به آن ندارند!