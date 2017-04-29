سرانه مصرف لبنیات در ایران با آمار جهانی برابر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رکنی ظهر شنبه در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی و تولیدات کشاورزی استان سمنان به میزبانی سالن هلال احمر، با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد کشور در بخش تولیدات دامی، تاکید کرد: خوشبختانه در این حوزه پیشرفت های خوبی را در چهار سال گذشته داشته ایم به گونه ای که مصرف لبنیات با استانداردهای جهانی برابر شده است.

وی افزود: با وجود اینکه امروز مصرف سرانه لبنیات در کشور با سطح جهانی برابری می کند اما هنوز با کشورهای توسعه یافته فاصله زیادی داریم که این امر باید با تحقق مقدار مصرف سرانه لبنیات بر سر سفره های ایرانی به میزان ۱۶۰ کیلوگرم برای هر نفر در طول سال، تحقق پیدا کند چرا که یکی از شاخص های سلامت جامعه همین مصرف محصولات لبنی به شمار می آید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از مثبت شدن تراز تولیدات دامی برای نخستین بار در دو دهه اخیر خبر داد و گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی و تولیدات از منفی ۸.۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به منفی ۳.۱ میلیارد دلار و به پنج میلیارد دلار مثبت در سال ۹۵ افزایش یافته که این رشدی بسیار در خور توجه است.

رکنی با بیان اینکه چنین رشدی در تاریخ انقلاب اسلامی سابقه نداشته است، تاکید کرد: افزایش گوشت، عسل، شیر، مرغ، لبنیات و تخم مرغ و دیگر محصولات تولیدی در زیر مجموعه جهاد کشاورزی عامل اصلی مثبت شدن تراز تولیدات دامی است.

وی افزود: این آمار نشان می دهند که در مجموعه جهاد کشاورزی طی چهار سال اخیر، اقتصاد مقاومتی تحقق یافته است.