روایت پرسنل اورژانس از حملات تروریستی اخیر + تصاویر

خبرگزاری مهر_ گره سلامت: در روزهایی که نیروهای اورژانس بیوقفه در خط مقدم نجات جان شهروندان فعالیت میکنند، حوادثی تلخ و بیسابقه، امنیت جانی امدادگران و تجهیزات حیاتی درمانی را هدف قرار داده است. حمله به آمبولانسها، ضرب و شتم نیروهای اورژانس و آتشسوزی تجهیزات امدادی، نهتنها روند خدمترسانی را با اختلال مواجه کرده، بلکه زنگ خطری جدی برای سلامت عمومی به شمار میرود.
در همین راستا، گفتوگویی با «وحید ملکی، از نیروهای باسابقه اورژانس و کارشناس ویژه پرستاری» انجام دادهایم تا روایت این وقایع را از زبان وی بشنویم.
اولین حادثه چگونه رخ داد؟
شب پنجشنبه هجدهم، در حال انتقال یک بیمار به بیمارستان بودیم که آمبولانس مورد حمله قرار گرفت. به همکاران ما تهدید به ضرب و شتم شد و متأسفانه همکاران و حتی بیمار را به زور از آمبولانس پیاده کردند.
بعد از پیاده کردن بیمار چه اتفاقی افتاد؟
آمبولانس حدود ۲۰ دقیقه در خیابان متوقف ماند و از مسیر اصلی منحرف شدو پس از آن، افرادی به آمبولانس حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. وقتی به صحنه رسیدیم، خودرو کاملاً در حال سوختن بود و دیگر هیچ قابلیت استفادهای نداشت.
میزان خسارت به آمبولانس چه اندازه بود؟
کابین عقب آمبولانس که محل نگهداری برانکارد، تجهیزات انتقال بیمار و تجهیزات احیاست، بهطور کامل دچار حریق شد، دستگاه ونتیلاتور، وسایل ارتباطی، تجهیزات پانسمان و کیف احیا کاملاً سوختند و کپسولهای بزرگ اکسیژن نیز منفجر شدند و شدت انفجار باعث ذوب شدن درِ کشویی، چرخها و بخشهای فلزی آمبولانس شد.
در مجموع چند آمبولانس آسیب دیدند؟
در طول سه روز اخیر، ۵۴ دستگاه آمبولانس مورد آسیب قرار گرفت. از این تعداد، سه دستگاه بهطور کامل دچار آتشسوزی شده و دیگر امکان بازگشت به چرخه عملیات ندارند و از ۵۱ دستگاه باقیمانده نیز ۲۴ آمبولانس بهشدت تخریب شدهاند؛ شیشهها خرد شده و آسیبها به حدی است که فعلاً قابل استفاده در مأموریت نیستند.
وضعیت نیروهای اورژانس چگونه است؟
حدود ۴۰ نفر از همکاران ما دچار ضرب و شتم شدند، آسیبها شامل شکستگی سر، شکستگی دست، جراحات ناشی از چاقو، قمه و ضربات سنگ است. خوشبختانه با وجود شدت درگیریها، فوتی در میان نیروهای اورژانس نداشتیم.
این اولینبار است که اورژانس با چنین شرایطی مواجه میشود؟
خیر. ما در سالهای گذشته هم در صحنههای شلوغ و بحرانی، از جمله حوادث سال ۸۸، حضور داشتیم. اما همیشه مردم نگاه مثبتی به اورژانس داشتهاند و ما هم با اطمینان کامل خدمترسانی کردهایم. هدف اورژانس فقط کمک به مردم است، بدون توجه به دیدگاههای سیاسی یا اجتماعی.
نقش مردم در این حوادث چگونه بود؟
بسیاری از مردم حاضر در تجمعات بههیچوجه اجازه ندادند کسی به آمبولانس یا وسایل عمومی آسیب بزند، اما به نظر میرسد برخی افراد که دست به تخریب زدند، در شرایط عادی نبودهاند و حتی در برخی نقاط بوی مواد مخدر در اطراف آمبولانسها احساس میشد.
نوع آسیبهایی که همکاران دیدند چه بود؟
برخی همکاران حین انجام مأموریت یا کمک به مردم مورد حمله قرار گرفتند و یک همکار هنگام کمکرسانی مورد حمله قرار گرفت و بر اثر پرت شدن، دچار شکستگی دست شد. موارد متعددی از ضربات سنگ و سلاح سرد نیز گزارش شده است.
به گزارش مهر؛ آنچه در روزهای اخیر برای نیروهای اورژانس رخ داده، فراتر از یک حادثه مقطعی یا خسارت صرف به چند دستگاه آمبولانس است. حمله به آمبولانسها و امدادگران، در واقع تعرض مستقیم به یکی از حیاتیترین ارکان نظام سلامت کشور محسوب میشود؛ نهادی که مأموریت آن نجات جان انسانها بدون هیچگونه تفکیک، قضاوت یا وابستگی فکری و سیاسی است و تخریب تجهیزات امدادی، آتشسوزی آمبولانسها و ضرب و شتم نیروهای درمانی، نهتنها جان امدادگران را به خطر انداخته، بلکه سلامت بیماران و امنیت درمانی جامعه را نیز بهطور جدی تهدید کرده است.
بر اساس روایت نیروهای میدانی اورژانس، گستردگی خسارات وارده طی مدتزمانی کوتاه، نشاندهنده عمق بحران و لزوم بازنگری جدی در تأمین امنیت تیمهای امدادی است و از کار افتادن دهها دستگاه آمبولانس، آن هم در شرایطی که هر دقیقه میتواند مرز میان مرگ و زندگی باشد، بهمعنای کاهش توان پاسخگویی اورژانس به مأموریتهای حیاتی و افزایش فشار مضاعف بر نیروهای باقیمانده است؛ نیروهایی که با وجود خستگی، آسیب جسمی و فشارهای روانی، همچنان در میدان خدمت حاضرند.
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