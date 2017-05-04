به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جنگ های پونیک» نوشته دان ناردو به تازگی با ترجمه فرید جواهرکلام توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب هفتاد و سومین عنوان از مجموعه «تاریخ جهان» است که توسط این ناشر چاپ می شود.

نسخه اصلی این کتاب در سال ۱۹۹۶ چاپ شده و درباره جنگ های پونیک است که در قرون دوم و سوم پیش از میلاد بین روم و کارتاژ در گرفت.

امپراطوری روم و کارتاژها، دو قدرت نظامی بزرگ دوره خود بوده اند و در درگیری ای که بین شان شکل گرفت، از پیشرفته ترین سلاح های آن زمان بهره گرفتند. درگیری بین این دو قدرت، بسیار طولانی و نسبت به دوران خود بسیار عظیم بود.

براساس نوشته های پولوبیوس تاریخ نگار رومی _ یونانی قرن دوم پیش از میلاد، نخستین جنگ پونیک، بدون اندک توقفی به مدت ۲۴ سال طول کشید و طولانی ترین و بزرگ ترین جنگی به شمار می آید که از آن آگاهیم.

تلفات رومی ها در دریا، فقط در این جنگ، بزرگ ترین تلفات دریایی یک ملت در طول تاریخ است. این تلفات به مراتب بسیار بیشتر از مجموع تلفات دریایی کشورهای درگیر جنگ جهانی دوم بوده است.

پس از خلاصه رویدادهای مهم تاریخ جنگ های پونیک و پیشگفتار، ۷ فصل اصلی این کتاب در ادامه می آید که به ترتیب عبارت اند از:

«رقابت دیرینه: مدیترانه غربی بر لبه پرتگاه جنگ»، «بازگشت به میدان جنگ: کشمکش مرگبار آغاز می شود»، «توسعه طلبی از راه تجاوز آشکار: سال های میانی جنگ»، «جسارت، شکیبایی و نبوغ: هانیبال به ایتالیا حمله می کند»، «روحیه شکست ناپذیر روم: ورق جنگ به آهستگی برمی گردد»، «در آستانه نابودی: اوج خونین دومین جنگ» و «کارتاژ در شعله های آتش: آخرین روزهای حیات شهری بزرگ»،

پس از فصل هفتم، هم بخش «سخن پایانی: میراث روم و کارتاژ» درج شده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

در آوریل سال ۲۱۸ ق.م، هانیبال برخورد نزدیکی با سپاهی از رومیان داشت. در این زمان کارتاژها خود را به رودخانه رون در جنوب گل رسانده بودند، که فاصله چندانی با تپه های دامنه آلپ نداشت. سپاهی از رومیان تازه به دهانه رودخانه رسیده بودند. فرمانده رومی ها کنسول پوبلیوس کورنلیوس اسکیپیو بود، او تصمیم داشت طبق برنامه به اسپانیا برود و در ابتدا خبر نداشت که هانیبال در آن نزدیکی است. به طرز باورنکردنی، این دو نیروی مخالف کمتر از هشتاد کیلومتر با یکدیگر فاصله داشتند. هنگامی که اسکیپیو دریافت هانیبال در آن نزدیکی هاست، با شتاب تصمیم به حمله گرفت و به سوی آن ناحیه حرکت کرد، ولی هنگامی که به آن جا رسید اردوی کارتاژی ها را خالی یافت. هانیبال زیرک پیش از وی حرکت کرده و به سوی هدف اصلی خود رفته بود: کوه های آلپ.

این کتاب با ۱۴۴ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۴۰ هزار ریال منتشر شده است.