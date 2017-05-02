عرضه بلندگوی هوشمند سیری با پشتیبانی ۱۸ زبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، گفته می شود کار طراحی این بلندگوها در مراحل پایانی است و رونمایی از آنها در فصل تابستان صورت می گیرد.

بلندگوی هوشمند سیری از قابلیت هایی مانند اتصال به اینترنت، گفتگو با کاربران و پاسخگویی به سوالات آنها و انجام جستجوهای اینترنتی برخوردار است.

این بلندگو حجیم تر بوده و در مقایسه با بلندگوی اکو دارای امکانات بیشتری است. این مجموعه دارای یک ووفر، هفت بلندگوی کوچک و یک منبع تامین برق است. بلندگوی هوشمند اکوی آمازون در حال حاضر ۱۷۹ دلار قیمت دارد و به احتمال زیاد بلندگوی اپل قیمت بیشتری خواهد داشت.

گفته می شود تعدادی از شرکت های فناوری در حال مذاکره با اپل برای ارائه خدمات یا تولید محصولاتی بر مبنای این بلندگوی هوشمند هستند. هنوز مشخص نیست عرضه انبوه این بلندگوها به بازار چه زمانی رخ می دهد.

یکی دیگر از مزایای بلندگوی هوشمند اپل پشتیبانی آن از ۱۸ زبان زنده دنیا خواهد بود. این در حالی است که اکو تنها از زبان انگلیسی پشتیبانی می کند. سازگاری این محصول با آیفون و آی پد هم مزیت دیگری است که باعث می شود بلندگوی یاد شده با بهره گیری از داده های نرم افزار سیری اطلاعات جامعی در مورد روحیات و عادات کاربر خود داشته باشد.