ابراز تعجب وزیر علوم از پیوند محصولات کشاورزی توسط محققان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز در مراسم رونمایی از سامانه «عرضه و تقاضای پژوهش» که در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار شد، گفت: این سامانه بسیار پراهمیت است و از تکراری و پراکندگی پژوهشها جلوگیری میکند و این بسیار باارزش است. در واقع با راهاندازی این سامانه، بسیاری از نیازهای منطقهای، ملی و دستگاهی در قالب این سامانه اجرا میشود.
وی ادامه داد: این سامانه در دو فاز طراحی شده و امیدواریم تا پایان سال جاری به طور کامل راهاندازی شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: «ایرانداک» یکی از پژوهشگاههای کلیدی و حاکمیتی است و این سامانهای که در این پژوهشگاه رونمایی شد، بسیار میتواند به طرح آمایش آموزش عالی کمک کند.
فرهادی تصریح کرد: شورای پژوهشیِ استانی با محوریت استاندارها تشکیل شده است که مشکلات استانها در این شورا مطرح میشود و چگونگی رفع آن، بحث و بررسی میشود.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۱ سامانه در «ایرانداک» ایجاد شده است که سرویسدهی بسیار خوبی به جامعه علمی کشور ارائه داده است که باید تقویت و توسعه داده شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از صحبتهای خود به برنامههایی که در این چند روز اخیر دعوت داشته، اشاره کرد و گفت: یکی از این برنامهها مربوط به راهاندازی مرکز ملی لیزر و گداخت هستهای بود که تفاهمنامه آن بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و سازمان انرژی اتمی منعقد شد.
وی با اشاره به روز معلم و برگزاری چهارمین نشست آموزشی دانشگاه تهران در این دانشگاه، افزود: امروز نمایشگاه دستاوردهای دانش، پژوهش و تولیدات (محصولات عرضه شده در بازار و بعضا صادر شده و یا در آستانه تولید انبوه) در پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه تهران نیز دایر شد.
فرهادی با اشاره به یکی از طرحهای ارائه شده در این نمایشگاه، گفت: محققان این طرح، با توجه به این مساله که هندوانه، آب زیادی را مصرف می کند، پیوند هندوانه و کدو را عملیاتی کرده بودند به این شکل که هندوانه را بر ریشه کدو پیوند زده بودند تا از مصرف زیاد آب جلوگیری شود چرا که کدو آب بسیار کمی را مصرف می کند. یا اینکه گوجه فرنگی را به بادمجان پیوند زده بودند که این ها بسیار قابل تامل است.
وی افزود: همچنین در این نمایشگاه قطعات مربوط به استخراج نفت و تجهیزات پزشکی مانند کیت های زودرس تشخیص سرطان به نمایش گذاشته شده بود.
وزیرعلوم ادامه داد: شهر دانش دانشگاه تهران رونمایی شد که باید اعتباراتی لازم به آن اختصاص داده شود ولی از همه این ها مهمتر شیوه اخلاق در پژوهش است.
