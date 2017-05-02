فساد در کشور ما فراجناحی شده است/حق شهروندی یعنی جوان بیکارنباشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ظهر امروز در جمع مردم همدان اظهار کرد: اگر امروز کسی نمی تواند به ملت ایران چپ نگاه کند، به دلیل حضور افتخار آمیز و بصیرت آفرین مردم در صحنه است. آنچه توانسته سایه جنگ را از سر کشور بردارد، حضور شما مردم متدین است.

وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به لزوم مبارزه با فساد از سوی دولت گفت: رسانه ها و دستگاه قضایی باید کار خود را بکنند اما رییس دولت و وزرا باید قبل از همه مدعی فساد باشند.

رییسی افزود: آقایان دولتی مدام از فساد می گویند؛ مثل این است که ما مدام بگوییم، دزد دزد. ما باید بگوییم که منافذ فساد در گمرک، نظام مالیاتی و بانکی را بسته ایم و دیگر از آنجا گزیده نمی شویم. اینکه دولت بگوید لیست مفاسد را فرستاده و قوه قضاییه بگوید به دست ما نرسیده، درست نیست.

وی افزود: فساد در کشور ما فراجناحی شده است. مردم، دیگر ظرفیت شنیدن فساد در نظام بانکی و اقتصادی کشور را ندارند. ما در مقابله با فساد هیچ خط قرمزی نداریم.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به مساله حقوق شهروندی گفت: مساله ما نوشتن حقوق شهروندی نیست. این حقوق چند بار نوشته شده است. نوبت حرف تمام شده و امروز نوبت اقدام و عمل رسیده است.

حق شهروندی یعنی فردی برای انتقاد، با مشکل مواجه نشود

رییسی افزود: حق شهروندی یعنی اینکه جوان، کار داشته باشد و با مراجعه به یک اداره، با رشوه و فساد و رفیق بازی مواجه نشود. حق شهروندی یعنی اینکه فردی برای انتقاد، با مشکل مواجه نشود. با نمایش و رونمایی از یک نوشته، حق شهروندی ادا نمی شود. این حق نیاز به عمل دارد.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به بحث تحریم ها گفت: تحریم ها می تواند برای کشور تبدیل به فرصت شود. به جای اینکه به دست بیگانگان نگاه کنیم تا ان ها از ما گره گشایی کنند، باید به توانایی مردم خود اعتنا کنیم.

رییسی ادامه داد: بیگانگان برای هیچ ملتی گره گشایی نکرده اند که برای ما گره گشایی کنند. ما نباید همه چیز را معطل نگه داریم تا فلان شرکت یا هییت خارجی بیاید و از ما گره گشایی کند.

وی افزود: هر جا به نیروهای جهادی و انقلابی اعتماد کردیم، ضرر نکردیم. بعد از گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی، زیبنده نیست که چهره کریه فقر بر چهره مردم ما بنشیند. با منابع موجود در کشور می شود، فقرزدایی کرد.

رییسی در ادامه اظهارات خود با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم گفت: ما پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی، با نقش آفرینی مردان و زنان به پیشرفت هایی دست یافته ایم اما وقتی به معیشت و اقتصاد مردم نگاه می کنیم، به سختی غصه دار می شویم. آیا این وضعیت در شان مردان و زنان کشور است؟

وی با بیان اینکه ما در کشور منابع و ذخایر عظیمی داریم تصریح کرد: طبق همه آمارها ما دارای ثروت های مادی و نیروی کار متراکم و اثرگذاری در کشور هستیم. چرا جوان تحصیلکرده ما نباید کار داشته باشد؟ چرا کسی که در کارآگاه تولیدی کار می کرده، امروز باید شاهد تعطیلی آن باشد؟

رییسی در ادامه با اشاره به فقر مطلق در کشور گفت: زندگی برخی با همین ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه می گذرد. آیا این کافی است؟ آیا کشور منابع ندارد؟ آیا کشور پول ندارد؟

وی با بیان اینکه ۱۱ میلیون جوان آماده ازدواج هستند گفت: ۵۰۰ هزار زوج جوان آماده گرفتن تسهیلات ازدواج هستند اما چند نفر می آیند با دور زدن قانون میلیاردها تومان تسهیلات دریافت می کنند.

میلیاردرها با مالیات دادن فرار می کنند

رییسی در ادامه با بیان اینکه اختلاف طبقاتی در جامعه ما اصلا پسندیده نیست اطهار کرد: دو نگاه وجود دارد؛ اولی می گوید ما بیاییم کاری کنیم تا سرمایه سرمایه داران زیاد شود تا فقرا سر سفره آن ها بنشینند و به نان و نوایی برسند. نگاه دومی عدالت اجتماعی است. باید فرصت های شغلی میان کسانی که در این کشور سهم دارند، به طور برابر تقسیم شود.

وی با اشاره به مساله فرار مالیاتی گفت: عده ای درآمدهای میلیاردی دارند اما از دادن مالیات فرار می کنند که رقم بسیار بالایی است. باید یک سامانه جامع اطلاعاتی شامل بانک، گمرک، بازرگانی و دستگاه های نظارتی ایجاد شود تا در ان شفافیت اقتصادی به وجود بیاید. این یک آرمان نیست بلکه امری شدنی است.