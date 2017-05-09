آقای لاریجانی! حیات سیاسی خود را به کاندیدای خاصی گره نزنید

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، نکاتی را درباره مواضع انتخابی‌اش مطرح کردند.

مشروح این بیانیه به شرح ذیل است:

به جهت رعایت استقلال قوا و با توجه به چهارچوب وظایف مربوطه هرگونه ورود رئیس مجلس شورای اسلامی به جریان انتخابات به نفع یکی از نامزدها طبعا خلاف قانون و عرف مناسبات سیاسی در جمهوری اسلامی است. ورود صریح شما به عرصه انتخابات که همراه با حمایت از دولت مستقر و گاها در جهت تخطئه رقبای جناب آقای روحانی بوده است، این شائبه را در فضای سیاسی به وجود آورده است که خدای ناکرده شما حیات سیاسی خود را به ریاست جمهوری جناب آقای روحانی گره زده‌اید و در جهت ابقای ایشان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنید.

چنانچه جناب آقای جلالی رئیس مرکز پژوهش‌ها و یار دیرین شما نیز تا مرحله نامه‌نگاری به رقبای آقای روحانی پیش رفته‌اند و همچنین گفته شد وعده‌هایی که برخی رقبای آقای روحانی داده‌اند، امکان پذیر نیست. در این باره دو نکته قابل تامل است. اول آنکه مردم اتفاقا با این سیاست و رویکرد مشکل دارند که تا در رابطه با حل مشکلات آنان سخن به میان می‌آید، دوستانی چون شما، حرف از نمی‌شود و نمی‌توانیم می‌زنند. در ثانی مگر در قانون برنامه توسعه ششم، تاکید نشده است که «آمار بیکاری از ۱۲ درصد به ۸ درصد کاهش یابد و باید هر سال یک میلیون شغل ایجاد شود؟»

اگر این چنین است وعده‌های رقبای آقای روحانی با مفاد برنامه توسعه چه منافاتی دارد که از آن ها انتقاد می‌کنید؟ اگر وعده‌های رقبای جناب آقای روحانی که همان متن برنامه توسعه ششم است، عملی نیست، پس برنامه توسعه ششم هم عملی نیست. یعنی شما چیزی را مصوب کرده‌اید که عملی نیست.

لکن به عنوان توصیه از جانب جنبش دانشجویی به جنابعالی عرض می کنیم با این اظهار نظرها حیات سیاسی خود را به آقای روحانی گره نزنید چراکه ایشان به شواهد اوضاع و خنان مردم از مقبولیت مناسبی برخوردار نبوده و این امر باعث تضعیف شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی نیز می‌گردد. در آخر یک سوال مهم در اذهان عموم مردم به جای مانده است که مجلس و جنابعالی برای حقوق های نجومی چه کردید؟