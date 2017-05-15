مجله مهر: دور و بر همه ما همیشه پر شده از اتفاقات دوست داشتنی که شاید به مرور زمان انقدررنگ روزمرگی به آنها خورده که دیگر نمی توانیم لذت داشتنشان را مزه مزه کنیم مثل خوردن یک غذای لذیذ، گوش دادن یک موسیقی گوش نواز ،دیدن یک فیلم هیجان انگیز یا خواندن یک داستان عاشقانه! کتاب خواندن قطعا یکی از همین اتفاقات دوست داشتنی است که بیشترمان از بودن و تجربه کردن هرروزه اش غافلیم. قشر نابینا در کشور ما جزو آن دسته ای هستند که شاید لذت تجربه کردن کتابخوانی را به شکلی متفاوت از آن چیزی که ما تجربه می کنیم تجربه کنند. جشنواره« تولید کتاب های صوتی»امسال چندمین دوره ای است که به همت اهالی کتابخوان برای شریک کردن کودکان و نوجوانان نابینا در دنیای کلمات و کتاب برگزار می شود. جشنواره ای که از مردم می خواهد که کتاب های حوزه کودک و نوجوان را در قالب یک کتاب صوتی بخوانند و آن را برای این جشنواره بفرستند تا هم به بهترین های این حوزه جایزه تعلق بگیرد و هم اینکه بانک کتابی ذخیره شود برای کسانی که به جای خواندن کتاب ها باید آنها را بشنوند.

تهیه کتاب های بریل در کتابخانه های عمومی هزینه بر است

احتمالا بیشتر ما از بودن این جشنواره کمتر شنیده ایم؛ ولی انگار جشنواره تولید کتاب های صوتی در همه این سالها بی سر و صداتر از چیزی که ما فکر می کنیم به کار خودش ادامه داده است تا جایی که امسال چهارمین دوره این جشنواره در حال برگزاری است. اتفاقی که قرار است از همه مردم در اقصی نقاط مختلف دعوت کند تا کتاب های دور و برشان را کمی با صدای بلند بخوانند. اتفاقی که آقای آذری دبیر این جشنواره درباره ایده شکل گیری آن این طور می گوید:«نکته ای که در کتابخانه های عمومی وجود دارد این است که این کتابخانه ها باید برای افراد خاص خودشان امکانات خاص در نظر بگیرند. نابینایان هم جزو اعضای خاص هستند. ما سالانه کتاب های زیادی داریم که به انتشار نمی رسد ولی این دوستان به خاطر شرایطی که دارند نمی توانند از آنها استفاده ای بکنند از طرفی دیگر کتابخانه های ما از لحاظ هزینه توانایی این را ندارند که به صورت انبوه به تولید کتاب های خط بریل اقدام کنند به همین خاطر برای تولید کتاب های صوتی دو راهکار وجود داشت. راه اول همان راه تجاری است که یک عده گوینده حرفه ای که صدای خوب دارند با امکانات حرفه ای بیایند و یک کتاب صوتی تولید کنند که خب این راه هزینه زیادی را با خود به همراه دارد؛ اما راه دوم که ما آن را در پیش گرفتیم این بود که که با توجه به بالا بودن هزینه تولید کتاب های بریل کاری بکنیم که به طور سالانه کتابهای صوتی زیادی در دسترس نابینایان قرار بگیرد. برای همین تصمیم گرفتیم که از مردم بخواهیم در تولید کتاب های گویا مشارکت کنند.»

صدای خوب نمی‌خواهیم فقط رسا بخوانید

وقتی صحبت از تولید کتاب های گویا به صورت مردمی می شود. بیشترمان فکر می کنیم که برای تولید یک کتاب صوتی همگی باید صدای ویژه ای داشته باشیم یا در شرایط و پروسه خاصی برای ضبط کردن آن اقدام کنیم؛ اما وقتی با دبیر جشنواره در این باره حرف می زنیم از حرف هایش این طور برداشت می کنیم که برای شریک کردن افراد نابینا در لذت کتابخوانی به جای انجام کارهای عجیب و غریب فقط کافی است که کتاب های کتابخانه هایمان را کمی بلندتر بخوانیم تا جایی که در آن اصل صحیح خوانی مورد توجه باشد و از لحاظ کیفیت، رسا بودن آن برای شنونده در نظر گرفته شود.

شرکت کننده ای داشتیم که۲۰۰ کتاب صوتی فرستاد

تا پیش از این کتابخانه های عمومی با نیروهای داوطلب خودشان برای تولید کتاب های صوتی اقدام می کردند؛ همین ماجرا هم باعث شد که رفته رفته ما به این فکر بیفتیم که با کمک فضای مجازی به جای اینکه افراد به کتابخانه ها مراجعه کنند برای تولید کتاب صوتی، ما می توانیم فراخوان بدهیم و از افراد بخواهیم فایل های صوتی ای که برای کودکان و نوجوانان نابینا تولید کرده اند برای ما به صورت اینترنتی ارسال کنند و ما فایل ها را جمع آوری کنیم و خدمات لازم را روی فایل ها انجام بدهیم. مثل اینکه نظارت داشته باشیم که آثار، غلط خوانی نداشته باشد تا بتوانیم این کتاب ها را در اختیار اعضا قرار بدهیم.» آقای آذری می گوید بعد از اینکه این آثار توسط مردم فرستاده شد بعد از بررسی های لازم در اختیار مراکز نابینایان قرار می گیرد. اما نکته جالب اینجاست که مهلت ارسال آثار به این جشنواره از اردیبهشت ماه تا دی ماه سال جاری است. جشنواره ای که در حال حاضر تنها در زمینه جمع آوری کتاب های کودک و نوجوان فعالیت می کند و آقای آذری درباره علتش این طور می گوید:«ما در بین شرکت کننده هایمان مواردی داشتیم که نسبت به این موضوع استقبال خوبی نشان داده اند به عنوان مثال در دوره های قبل ما موردی را داشته ایم که حدود ۲۰۰کتاب صوتی ارسال کرده بود؛ اما فعلا کتاب های صوتی ما در حوزه کودک و نوجوان است دلیلش هم این است که برای افراد خواندن کتاب های کودک و نوجوان راحت تر و نسبت به کتاب های حوزه بزرگسال به جهت حجم کتابها کار زمان بری است. برای همین ما امیدواریم با کمک مردم و گوینده ها این جشنواره به سمتی برود که ما بتوانیم برای نابینایان بزرگسال هم کتاب صوتی داشته باشیم.»