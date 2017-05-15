ورزشکاران کردستانی راهی مسابقات جهانی دوومیدانی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوومیدانی با هوش میانه ایران با پنج ورزشکار به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۷ اعزام شد.

کاروان کشورمان روز ۲۳ اردیبهشت ماه در ماده های مختلف جهت شرکت رقابت های جهانی تهران را به مقصد بانکوک ترک کرد.

کورش فرهادی در پرش طول و سه گام، احمد غفاری در دوی ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر، دو ورزشکار کردستانی از پنج نماینده کشورمان هستند که از روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه به مصاف حریفان می روند.

کورش فرهادی ورزشکار سنندجی دارای عناوین مختلفی در سطح رقابت های جهانی، آسیایی و بین المللی می باشد و یکی از مدعیان کسب مدال در رقابت های جهانی تایلند به شمار می رود.

احمد غفاری دیگر دونده قروه ای از ورزشکاران مطرح و عنوان دار کشورمان است و در اولین حضور خود در مسابقات جهانی به منظور تجربه اندوزی و کسب عنوان با حریفان به رقابت خواهد پرداخت.

رقابت های قهرمانی جهان دو و میدانی افراد با هوش میانه طی روزهای ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ماه در بانکوک در کشور تایلند برگزار می شود.