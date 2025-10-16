نخستین طلای جهانی برای کاروان دوومیدانی ایران توسط ورزشکار کردستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد فرهادی، دونده شایسته اهل دهگلان و ساکن سنندج، در نخستین حضور خود در رقابت‌های جهانی کارگری ۲۰۲۵ در امارات، موفق به کسب مدال طلا و ثبت افتخاری تاریخی برای کاروان دوومیدانی ایران شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه میلاد فرهادی، نماینده شایسته کشورمان در مسابقات جهانی کارگری که به میزبانی امارات در حال برگزاری است، با عملکردی درخشان موفق شد اولین مدال طلای کاروان دوومیدانی ایران را از آن خود کند.

برهان صلواتی افزود: این مدال تا این لحظه تنها مدال کاروان ورزشی ایران در مسابقات جهانی ورزش‌های کارگری در امارات است.

گفتنی است؛ تا دقایق دیگر، مراسم توزیع مدال‌ها برگزار خواهد شد و پرچم ایران با افتخار در این رقابت جهانی به اهتزاز درمی‌آید.