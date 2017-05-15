به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار یزدان‌مهر در چهل و نهمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که امروز در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، گفت: در برنامه‌های صندوق رفاه سعی شده که در بخش ورزش دانشگاه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم و اعلام کردیم که هر تعداد از دانشگاه‌ها آمادگی داشته باشند، اتاق‌های تندرستی آنها را تجهیز خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تاکنون ۸۰ خوابگاه به اتاق تندرستی تجهیز شدند، امسال هم تأمین اعتبار برای ۱۰۰ خوابگاه دیگر برای تجهیز به این اتاق‌ها تخصیص داده شده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: یکی دیگر از برنامه‌های صندوق، پایش تندرستی و فعالیت بدنی دانشجویان است که اعتبارات مناسبی برای آن در نظر گرفته شده تا در کنار تربیت‌بدنی، این طرح را اجرا کنیم و فقر مالی باعث نشود که دانشجویانی که ناهنجاری دارند، مشکلات آنها افزایش پیدا کند.

یزدان‌مهر تصریح کرد: حمایت از المپیادهای ورزشی را نیز در دستور کار قرار دادیم که از این فرصت استفاده شود و بتوانیم کمکی به زیرساخت‌های ورزشی و خوابگاهی دانشگاه‌ها داشته باشیم.

وی یادآور شد: منع خوابگاه‌سازی در برنامه ششم برداشته شده و تا پایان برنامه ششم ۳۰۰ خوابگاه دانشجویی دیگر قرار است که ساخته شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به کمبود استخر در دانشگاه‌ها گفت: این مسئله یکی از مشکلات دیگر ورزش دانشگاهی است که در هر دانشگاهی باید یک استخر ایجاد کنیم و وزارت علوم قرار است از محل بودجه ریاست جمهوری، اعتباری برای ایجاد حداقل یک استخر در هر دانشگاه تخصیص دهد.

یزدان‌مهر افزود: صندوق رفاه در دو سال گذشته بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان از ظرفیت نهادها و خیرین استفاده کرده است که با استفاده از این مبالغ، به دانشگاه‌ها امکانات رفاهی داده می‌شود.

وی از عملیاتی شدن کارت هوشمند دانشگاهی در سال جاری خبر داد و گفت: کارهای اولیه این کارت‌ها آن آغاز شده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم همچنین از توجه به اقتصاد ورزش دانشگاهی خبر داد و گفت: این بحث در وزارت علوم مغفول مانده و ما باید بتوانیم منابع مالی پایداری را در این زمینه ایجاد کنیم. همچنین شورای راهبردی ورزش دانشگاهی باید برای اقتصاد ورزش دانشگاهی شکل بگیرد.